বিএম কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা

বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ ছাত্র সংসদ (বাকসু) নির্বাচনের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের দুই ফটকে তালা দিয়ে ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, বাকসু নির্বাচন না হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন ধরে কলেজে শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও দাবিদাওয়ার প্রতিফলন ঘটছে না। দ্রুত এই নির্বাচন দিয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকার ফেরত দেওয়া হোক। নইলে তাঁরা কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।
শিক্ষার্থীরা বলেন, ৩২ হাজার শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখর থাকে বিএম কলেজ। ছাত্র সংসদ নির্বাচন ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু ২৪ বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না। ছাত্র সংসদ না থাকায় শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারছে না বাকসু।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নির্বাচনের দাবিতে এক মাসের বেশি সময় ধরে কর্মসূচি পালন করলেও কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করছে না। তাই বাধ্য হয়ে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন তাঁরা।
বিএম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শেখ মো. তাজুল ইসলাম বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। শিক্ষকদের নিয়ে কমিটি করা হয়েছে। এখন ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে চূড়ান্ত রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে।