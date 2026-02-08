হোম > সারা দেশ > বরিশাল

হাদি হত্যার বিচার চাইলেই বলা হচ্ছে, নির্বাচন বানচাল করতে চাই: মাসুমা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাদি হত্যার বিচার দাবি করলেই একটি পক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা করার অভিযোগ তোলে। আমি তাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই—আমরা নই, তারাই নির্বাচন বানচাল করতে চায়। ভারত চায় না, এ দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টার দিকে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার বিজয় উল্লাস চত্বরে শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে আয়োজিত এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির বড় বোন মাসুমা হাদি।

মাসুমা বলেন, ‘নির্বাচনের পর যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, শহীদ ওসমান হাদির হত্যার বিচার তাদের করতেই হবে। আমরা ইনসাফভিত্তিক একটি বাংলাদেশ চাই। হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে।’

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। এ ছাড়া সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং নলছিটি ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

