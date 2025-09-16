হোম > সারা দেশ > বরিশাল

১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, সেই বন কর্মকর্তা বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

ফাইল ছবি

বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় উপ-বন সংরক্ষক মো. কবির হোসেন পাটোয়ারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এই আদেশ দেয়।

বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের সদর রেঞ্জ অফিসার আরিফুর রহমান রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

একই দিনে ১৭টি বিয়ে করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বরিশাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হাফিজ আহম্মেদ বাবলু স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি করেন। আদালত মামলাটি তদন্তে পিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বন কর্মকর্তার ১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, তদন্তে পিবিআই

জানা গেছে, গত ৯ এপ্রিল বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কবির হোসেন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে বিয়ের নামে প্রতারণা, যৌতুক দাবি ও নির্যাতনের অভিযোগ এনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন খুলনা জেলার সোনাডাঙা এলাকার বাসিন্দা এক নারী।

স্ত্রীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) অভিযোগের তদন্ত করতে বরিশাল আসেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সাইদুর রহমান। তিনি নগরীর কাশিপুরে অবস্থিত কোস্টাল সার্কেলে বসে অভিযোগকারী দুই স্ত্রী, তাঁদের স্বজন ও বন কর্মকর্তার ভাষ্য নেন।

বন বিভাগের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে মঙ্গলবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বরিশাল সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় উপ-বন সংরক্ষক মো. কবির হোসেন পাটোয়ারী বরখাস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন।

সম্পর্কিত

বন কর্মকর্তার ১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, তদন্তে পিবিআই

রোগীর মৃত্যু ঘিরে স্বজনদের হাসপাতাল ভাঙচুর, ৮ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি নষ্টের অভিযোগ

হতাশায় শেষ হচ্ছে ইলিশের মৌসুম, আসছে নিষেধাজ্ঞা

তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

একই আসনে মনোনয়ন চান চেয়ারপারসনের ২ উপদেষ্টা

প্যাডেল জাহাজ চলবে ঢাকা-বরিশাল রুটে, শুরু অক্টোবরে: উপদেষ্টা সাখাওয়াত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ১২

চরের জমি নিয়ে বিরোধে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

ছাত্রদলকেও ছাত্রলীগের পরিণতি বরণ করতে হবে: বরিশাল জেলা ছাত্রশিবির সেক্রেটারি

বন কর্মকর্তার স্ত্রী দাবি করে ১২ নারীর মানববন্ধন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা