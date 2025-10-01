হোম > জাতীয়

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সম্ভাবনা নেই: আইন উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আজ বুধবার দুপুরে বরিশাল নগরের শঙ্কর মঠ পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং সংগঠন হিসেবে এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত থেকে বিচার পাওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে বরিশাল নগরের শঙ্কর মঠ পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে এসে আইন উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

আসিফ নজরুল আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে প্রধান উপদেষ্টা গণমাধ্যমে আওয়ামী লীগের রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে যা কিছু বলেছেন, তা থিউরিটিক্যাল।

আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা সবাইকে নিয়ে শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করতে চাই। এখানে পাহাড়ি, বাঙালি বলে যে ভেদাভেদের দেয়াল তুলে দেওয়া হয়, সেটা ঠিক নয়। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এর পেছনে যারা বাধা হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে।’

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরা নিয়ে যা বললেন প্রধান উপদেষ্টা

বরিশাল সার্কিট হাউসে পৌঁছে নগরীর নতুন বাজারসংলগ্ন শঙ্কর মঠ পরিদর্শন করেন আইন উপদেষ্টা। এ সময় তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় আসিফ নজরুল বলেন, ‘পূজা উদ্‌যাপনে অপশক্তির নানা ধরনের ষড়যন্ত্র থাকবে। আমরা এসব বিষয়ে সতর্ক। সারা দেশে দুর্গোৎসব আনন্দের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে।’

আইন উপদেষ্টার সঙ্গে বরিশাল জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য ফ্রন্টের সদস্যসচিব লিমন শাহা কানুসহ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

