তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

বরিশালে তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যা ও লাশ গুম করার দায়ে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. রফিকুল ইসলাম আজ সোমবার এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডিত আসামিরা হলেন কবীর আকন ও জব্বার ব্যাপারী। তাঁরা হিজলা উপজেলার পূর্ব কোড়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের উপস্থিতিতে আদালত রায় ঘোষণা করেন। পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।
ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি মোখলেসুর রহমান বাচ্চু জানান, ২০১৮ সালের ২৮ জুলাই হিজলা উপজেলার একটি গ্রামে ওই তরুণীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করেন আসামিরা। পরে তাঁকে হত্যা করে লাশ খালে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ খাল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় ওই তরুণীর মা থানায় মামলা করেন। পুলিশ দুজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। আদালতে ১৮ জনের সাক্ষ্য দেন। দুজনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের মৃত্যুদণ্ড ও ১ লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়।