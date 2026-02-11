হোম > সারা দেশ > বরিশাল

নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কেন্দ্র দখলের শঙ্কা রয়েছে: ফয়জুল করীম

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখার প্রার্থী মুফতি মোহাম্মদ ফয়জুল করিম আজ বুধবার দুপুরে বরিশাল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল-৫ (বরিশাল সদর) ও বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মুফতি মোহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, ‘নির্বাচনে বহু ইঞ্জিনিয়ারিং, জাল ভোট, কেন্দ্র দখলের আশঙ্কা রয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত শঙ্কামুক্ত হব না।’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির ফয়জুল করীমের অভিযোগ, বরগুনায় ভোট চাওয়ায় তাঁদের এক নেতাকে মারধর করা হয়েছে। পটুয়াখালীতে ভোট চাওয়ায় আরেক নেতার পা ভেঙে দেওয়া হয়।

আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বরিশাল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী ফয়জুল করীম এসব কথা বলেন।

ফয়জুল করীম ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘যাকে নির্বাচিত করলে চাঁদাবাজি থাকবে না, গুন্ডামি-মাস্তানি থাকবে না, তাঁকে ভোট দিন। আমি নির্বাচিত হলে চাঁদাবাজি উৎখাতের চেষ্টা করব। আর যদি আমার প্রতিপক্ষ নির্বাচিত হয়, তাহলে বরিশালে কী হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশাসনকে বলব, কেউ যেন ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে ভোট দিতে না পারেন।’

হাতপাখার প্রার্থী ফয়জুল বলেন, ‘আমি নির্বাচিত হলে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সব মিথ্যা মামলা তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করব। নির্বাচিত হলে বিগত দিনের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করব। বরিশালের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে একটি সুন্দর নগরী গড়ে তুলব।’

