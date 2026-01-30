বরগুনায় জামায়াতের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন

বরগুনা-২ আসনে নির্বাচনী প্রচারকালে ইসলামী আন্দোলনের নেতা মাওলানা নাসির উদ্দিন ও তাঁর মায়ের ওপর জামায়াত কর্মীদের হামলার প্রতিবাদে বেতাগীতে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে ইসলামী আন্দোলনের বেতাগী উপজেলা কার্যালয় এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মুফতি মিজানুর রহমান কাশেমী।
সংবাদ সম্মেলনে কাশেমী অভিযোগ করেন, শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে বামনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদের কর্মী মো. হাসিব (২৫), মো. ইউনুসসহ (২৬) অজ্ঞাতনামা কয়েকজন পূর্বপরিকল্পিতভাবে নাসির উদ্দীনের (৪০) ওপর হামলা করে। এ সময় কিল-ঘুষি ও লাঠিসোঁটা দিয়ে মারধর করে তাঁকে গুরুতর আহত করে। ছেলেকে রক্ষা করতে গেলে তাঁর ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধ মা মিনারা খাতুনের ওপরও হামলা করা হয়। হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত বরগুনা-২ আসনের প্রার্থী মুফতি মিজানুর রহমান কাশেমী বলেন, একজন আলেম ও তাঁর অসহায় মায়ের ওপর এ ধরনের হামলা শুধু রাজনৈতিক সহিংসতা নয়; বরং এটি নারীর সম্মান, পারিবারিক মর্যাদা এবং মানবিক মূল্যবোধের চরম লঙ্ঘন।
তিনি ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।