ডাকসু নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় সেই জামায়াত নেতার রুকন পদ স্থগিত

বরগুনা প্রতিনিধি

মো. শামীম আহসান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বরগুনা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি মো. শামীম আহসানের রুকন পদ স্থগিতসহ তাঁকে সব ধরনের দলীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে বরগুনা জেলা জামায়াত আমির মাওলানা মহিবুল্লাহ হারুন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘২৫ জানুয়ারি বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় জনসভায় শামীম আহসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীসহ দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমন বেফাঁস মন্তব্যের কারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং এই ধরনের মন্তব্য দলের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। এ কারণে জেলা কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে শামীম আহসানের জামায়াতে ইসলামীর রুকন পদ স্থগিত করা হয়েছে এবং সহকারী সেক্রেটারির দায়িত্বসহ সংগঠনের সব ধরনের দায়দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে মাওলানা মহিবুল্লাহ হারুন বলেন, কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ও জেলা কর্মপরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শামীম আহসানের সদস্যপদ স্থগিতসহ জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

