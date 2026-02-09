বরগুনায় সাবেক এমপি হিরুর ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা

বরগুনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) গোলাম সারওয়ার হিরু দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে বরগুনার পাথরঘাটা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা থানার উপপরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন।
জানা গেছে, গোলাম সারওয়ার হিরু দুপুরের খাবার খেয়ে বাসা থেকে বাজারের উদ্দেশে বের হন। তখন বাসার সামনেই দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ রক্তাক্ত হয়। এ সময় ঘটনাস্থলে জামায়াতের একটি মিছিল এলে তারা হিরুকে উদ্ধার করে বাসায় পৌঁছে দেয়। এ সময় দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।
আহত গোলাম সারওয়ার হিরু বলেন, ‘আমি পাথরঘাটা বাজারে যাওয়ার সময় তিন-চারজন দুর্বৃত্ত এসে আমাকে লোহার পাইপ দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে। এতে আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষত হয়েছে। আমি তাদের চিনতে পেরেছি। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের নাম এখন প্রকাশ করছি না।’
সাবেক এমপি হিরুর ওপর হামলায় নিন্দা জানিয়েছে বরগুনা জেলা জামায়াত ইসলামী। জামায়াতের জেলা আমির মাওলানা মোহেব্বুল্লাহ হারুন জানান, আজকের পাথরঘাটায় জামায়াতের নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষরা হামলা চালিয়ে তাঁকে আহত করেছে।
পাথরঘাটা থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘ঘটনার পরপরই সরেজমিন পরিদর্শন করে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। এ ছাড়া দায়িত্বরত নৌবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।’
উল্লেখ্য, গোলাম সারওয়ার হিরু বরগুনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। তিনি ১৯৯৬ সালে ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।