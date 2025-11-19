হোম > সারা দেশ > বান্দরবান

বান্দরবানে হাতির আক্রমণে রাবারবাগানের মালিকের মৃত্যু

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  

আব্দুল হক। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে রাবারবাগানে বন্য হাতির আক্রমণে আব্দুল হক (৪০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আব্দুল হক (৪০)। তিনি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউপির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়া পাইয়াঝিড়ি রাবারবাগানের মালিক। আর উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের পুনর্বাসন পাড়ার মৃত মিনাজ উদ্দিনের ছেলে।

পারিবারিক সূত্র জানায়, আব্দুল হক প্রতিদিনের মতো উপজেলার সোনাইছড়ির নতুনপাড়া পাইয়াঝিরি এলাকায় নিজের রাবারবাগানে যান। সেখানে রাবারের কস সংগ্রহকারীদের কাজ তদারকির সময় হঠাৎ ২-৩টি বন্য হাতির মুখোমুখি হন।

প্রত্যক্ষদর্শী জসিম নামের এক শ্রমিক বলেন, হাতির পাল দেখে তিনি আত্মরক্ষার জন্য পালানোর চেষ্টা করেন এবং হাতি হাতি বলে চিৎকার করেন। এরই মধ্য একটি বন্য হাতি তাঁকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে জোরে আছাড় মারে। এতে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসরুরুল হক জানান, বন্য হাতির আক্রমণে সোনাইছড়িতে আব্দুল হক নামের এক ব্যক্তি মারা যান। তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

