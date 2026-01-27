বাগেরহাটে ৩ মাস ৮ দিন পর মুক্তি পেলেন কারাবন্দী ২৩ ভারতীয় জেলে

বাগেরহাট কারাগারে থাকা ২৩ ভারতীয় জেলে তিন মাস আট দিন পর মুক্তি পেয়েছেন। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে বাগেরহাট কারাগার থেকে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।
এর আগে ২০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশের দায়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের সদস্যরা তাঁদের আটক করেন। পরে আটককৃতদের বাগেরহাটের মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়। এরপর পুলিশ বাগেরহাট আদালতে পাঠালে আদালত তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
ভারতীয় জেলেদের কারামুক্তির সময় খুলনার ভারতীয় হাইকমিশনারের ডেপুটি হাইকমিশনার চন্দ্রজিন মুখার্জি, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. হাফিজ আল আসাদ, কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের কমান্ডার মো. সেলিম, বাগেরহাটের সহকারী পুলিশ সুপার (ফকিরহাট) মো. রাশেদুল ইসলাম রানা উপস্থিত ছিলেন।
জেল সুপার মোস্তফা কামাল জানান, কারাগারে বন্দী থাকা ২৩ ভারতীয় জেলেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দুই দেশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশের জলসীমা থেকে ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে তাঁদের হস্তান্তর করার কথা রয়েছে।