সাবেক সংসদ সদস্য নূর আফরোজ মারা গেছেন

সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নূর আফরোজ আলী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল বুধবার রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি দুই ছেলে, তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার আট্টাকা গ্রামে জানাজা শেষে স্বামীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।
নূর আফরোজ আলী বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার আট্টাকা গ্রামের বাসিন্দা সাবেক গণপরিষদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যান মরহুম সেখ আলী আহম্মেদের স্ত্রী। তিনি নবম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি খুলনা মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ছিলেন।