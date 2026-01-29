নৌ পুলিশের স্পিডবোটে আগুন, কনস্টেবল দগ্ধ

বাগেরহাটের মোংলায় নৌ পুলিশের একটি স্পিডবোটে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে দিগরাজ এলাকার পশুর নদে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে নৌ পুলিশের এক সদস্য দগ্ধ হন। অপর একজন সাঁতরে তীরে উঠে রক্ষা পান।
মোংলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) লুৎফর কবির জানান, ঢাকা থেকে নৌ পুলিশের একজন অতিরিক্ত ডিআইজির আগমন উপলক্ষে গতকাল রাতে মোংলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির স্পিডবোটটি নিয়ে চালক (কনস্টেবল) কাজী মাহাবুব হাসান ও হেলপার (সিভিলিয়ান) শামীম জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে দিগরাজের বাজুয়া ঘাট এলাকায় যান।
ওই ঘাটে নোঙর করে বোটটিতে জ্বালানি তেল নিয়ে পুনরায় মোংলা ঘাটের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার প্রস্তুতির সময় বোটটি চালু করতে গেলে ব্যাটারির সংযোগস্থলে স্পার্ক করে। এ সময় হঠাৎ বোটে আগুন ধরে যায়। জ্বালানি হিসেবে বোটে পেট্রল থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
এ সময় হেলপার শামীম সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও কনস্টেবল মাহাবুব হাসান আগুনে দগ্ধ হন। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মোংলা বন্দর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
পরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মোংলা ফায়ার ইউনিট, কোস্ট গার্ড ও মোংলা ইপিজেড ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রায় ৪৫ মিনিট পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। অগ্নিকাণ্ডে স্পিডবোটটির দুটি ইঞ্জিনসহ বোটের অধিকাংশ অংশ পুড়ে গেছে।