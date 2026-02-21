হোম > আড্ডা

মোহাম্মদ সুলতান

সম্পাদকীয়

মোহাম্মদ সুলতান ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী এবং একুশের প্রথম সংকলনের প্রকাশক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেকোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা রাত ১টায় ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী সিঁড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হই। সিদ্ধান্ত হলো, যেকোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। এবং এ কাজ সফল করার জন্য আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে আগামীকাল আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে। যাতে সভার সিদ্ধান্ত ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে গৃহীত হয়। গাজীউল হককে দায়িত্ব দেওয়া হলো। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সভার সভাপতি হিসেবে তার নাম প্রস্তাব এবং সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে টিনের চেয়ারটি নিয়ে সভাপতির আসনে বসে যায়। তারপর গুলি, বুলেট যা-ই আসুক না কেন সে যেন সভা শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসন না ছাড়ে। সিদ্ধান্ত হলো, সংক্ষিপ্ত সভার পর সে ১৪৪ ধারা ভাঙার কথা ঘোষণা করবে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে।

