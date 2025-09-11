দুই শতক ধরে গড়ে ওঠা রিক্জ

নেদারল্যান্ডের আমস্টারডামে অবস্থিত রিক্জ মিউজিয়ামটি দুই শতাধিক বয়সী বলে অনেকে মনে করতে পারেন এটি রাজকীয় সংগ্রহশালা ছিল। আসলে তা নয়। ২০০ বছর ধরে কেউ না কেউ এই জাদুঘরে ডাচ শিল্পকলা ও দারুণ সব ঐতিহাসিক নিদর্শন দান করেছেন কিংবা কিনে দিয়েছেন। এর সূচনা হয় প্রথমে হেগ শহরে, হাউস টেন বশ প্রাসাদের মাত্র পাঁচটি কক্ষে। সে দেশে বাতাভিয়ান প্রজাতন্ত্র যখন চালু ছিল, তখন অর্থমন্ত্রী আইজ্যাক গোগেল দাবি করেন, জাতীয় স্বার্থের জন্য লুভরের আদলে একটি জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা উচিত।
তাই ১৭৯৮ সালে সরকার এই রিক্জ মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হল্যান্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে তাঁর ভাই সম্রাট লুই বোনাপার্টের নির্দেশে জাদুঘরটি আমস্টারডামে সরিয়ে নেন ১৮০৮ সালে। বেশ কয়েকবার স্থানান্তরের পর অবশেষে ১৮৮৫ সালে বর্তমান ভবনে স্থায়ী হয় রিক্জ। ২০১৩ সালে সবশেষ বড়সড় সংস্কারের পর ভবনটি পুনরায় উদ্বোধন করেন রানি বিয়াট্রিকস। ছবি: সংগৃহীত, ১৮৯৫