জয়িতা টাওয়ারে চলছে সাত দিনব্যাপী জয়িতা ঈদ মেলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জয়িতা টাওয়ারে চলছে সাত দিনব্যাপী জয়িতা ঈদ মেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডির জয়িতা টাওয়ারে চলছে সাত দিনব্যাপী ‘জয়িতা ঈদ মেলা-২০২৬’। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জয়িতা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা চলবে ১৪ মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

দেশীয় পণ্যের সমাহারে মুখর হয়ে উঠেছে পুরো মেলার পরিবেশ। এবারের মেলায় অংশ নিচ্ছেন প্রান্তিক ও শহুরে মিশেলের তরুণ ও নারী উদ্যোক্তারা। ঐতিহ্যবাহী পণ্য, পোশাক, গয়না, হস্তশিল্প, পরিবেশবান্ধব পণ্যসহ নানা ধরনের সৃজনশীল পণ্য-সামগ্রী দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই মেলার বিশেষ দিক হলো শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এ উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরা এবং সমাজে ইতিবাচক অন্তর্ভুক্তির বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশীয় উদ্যোক্তারা এখানে নিজেদের কাজ সরাসরি মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারছেন, যা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেও ভূমিকা রাখছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রত্যাশা, এই মেলার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা নতুন অনুপ্রেরণা পাবেন এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে তাদের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

