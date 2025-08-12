হোম > প্রযুক্তি

ওপেনএআইয়ের দাবি, পিএইচডি লেভেলের দক্ষ জিপিটি-৫

বিশ্বের জনপ্রিয় এআই চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই সম্প্রতি তাদের সর্বশেষ সংস্করণ জিপিটি-৫ উন্মোচন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দাবি করছে, এই মডেলটি মানুষের পিএইচডি লেভেলের দক্ষ!

জিপিটি-৫-এর বিশেষত্ব ও ক্ষমতা

জিপিটি-৫-কে দ্রুত এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছে ওপেনএআই। প্রতিষ্ঠানটির সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও স্যাম অল্টম্যান বলেছেন, ‘জিপিটি-৩-কে তুলনা করা যায় একজন উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর মতো, জিপিটি-৪ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং জিপিটি-৫ একজন পিএইচডি পর্যায়ের বিশেষজ্ঞের মতো দক্ষ’। অর্থাৎ, এটি যেকোনো বিষয়ে গভীর ও যুক্তিসংগত ফল দিতে পারে। নতুন মডেলটি কোড থেকে শুরু করে লেখা, যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানে আগের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ। এতে ‘হ্যালুসিনেশন’ অর্থাৎ ভুল তথ্য তৈরি করার প্রবণতা কমে এসেছে। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে সক্ষম।

বাজারে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বী

এআই চ্যাটবট বাজারে ওপেনএআইয়ের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ইলন মাস্কের ‘গ্রক’। মাস্ক সম্প্রতি দাবি করেছেন, তাঁর তৈরি এআই গ্রক সব ক্ষেত্রে পিএইচডি লেভেলের দক্ষ। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান এআই। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ এ ধরনের দাবি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এআই এখনো মানুষের মস্তিষ্কের মতো যুক্তি দিতে পারে না; বরং এটি বিশাল তথ্যভান্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উত্তর দেয়। তাই এসব দাবি কিছুটা প্রচারণামূলক হতে পারে।

নৈতিকতা ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

এআইয়ের অগ্রগতি দ্রুত হলেও এর নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক ব্যবস্থাপনা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে, তা বলা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই উন্নত এআই মডেলগুলো যতই দক্ষ হোক না কেন, সঠিক নিয়ম ও নীতিমালা না থাকলে এর অপব্যবহারের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যেতে পারে। তবে বিষয়টি নিয়ে এডা লাভলেস ইনস্টিটিউটের পরিচালক গাইয়া মার্কাস বলেছেন, ‘যখন এআই মডেলগুলো আরও শক্তিশালী হচ্ছে, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং আইন তৈরির প্রয়োজন আরও জরুরি হয়ে পড়েছে।’

ওপেনএআইয়ের নতুন দিকনির্দেশনা

জিপিটি-৫-এর উদ্দেশ্য হলো চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের আরও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তথ্য প্রদান করা। যেমন ব্যক্তিগত সম্পর্কভিত্তিক প্রশ্নে সরাসরি সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরিবর্তে ব্যবহারকারীর চিন্তাভাবনার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করে সাহায্য করবে। স্যাম অল্টম্যান আরও বলছেন, ‘এই প্রযুক্তির অনেক সুবিধা রয়েছে। কিন্তু তারপরও নতুন চ্যালেঞ্জও আসবে।’

জিপিটি-৫-এর বিনা মূল্যের ভার্সন সবার জন্য থাকলেও পেইড ভার্সন এখনো সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়নি। তবে এটি দ্রুততম সময়ে হয়ে যাবে। বলা হচ্ছে, জিপিটি-৫ আগের মডেলগুলোর তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ ও বুদ্ধিমান। তবে সক্ষমতা এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ কতটা কার্যকর হবে, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সাফল্য এবং সীমাবদ্ধতা পর্যবেক্ষণ করে জানা যাবে জিপিটি-৫ আমাদের দৈনন্দিন জীবন, কাজকর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থায় কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দিতে সক্ষম।

সূত্র: বিবিসি

