ব্রাউজারে আর চলবে না মেসেঞ্জার, থাকবে না ডেস্কটপ অ্যাপও

আসছে এপ্রিল মাস থেকে ব্রাউজারে ব্যবহার করতে পারবেন না মেসেঞ্জার। থাকবে না ডেস্কটপের অ্যাপ্লিকেশনটিও। ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে দেওয়া এক নোটিসে এ তথ্য জানিয়েছে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা প্ল্যাটফর্মস।
মেটা এক ঘোষণায় বলেছে, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে মেসেঞ্জার ডটকম (Messenger.com) আর আলাদা মেসেজিং সেবা হিসেবে চালু থাকবে না। ফলে ব্রাউজারভিত্তিক মেসেজিং ব্যবহারকারীরা বড় পরিবর্তনের মুখে পড়তে যাচ্ছেন। এই সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে বন্ধ করে দেওয়া হবে স্বতন্ত্র মেসেঞ্জার ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনটিও।
প্রতিষ্ঠানটি আরও জানায়, মেসেঞ্জার ডটকমে আর বার্তা আদান-প্রদান করা যাবে না। একাধিক ডেস্কটপ প্ল্যাটফর্ম আলাদাভাবে চালু না রেখে, ওয়েবভিত্তিক সব কথোপকথন রিডাইরেক্ট করে ফেসবুক ডটকম/মেসেজেস (facebook.com/messages)-এ নেওয়া হবে। অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা মূল ফেসবুক ইন্টারফেসের মাধ্যমেই চ্যাট চালিয়ে যেতে পারবেন।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্তটি মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকীকরণের একটি চলমান প্রক্রিয়ার অংশ। গত কয়েক বছরে অধিকাংশ ব্যবহারকারী মোবাইল-নির্ভর যোগাযোগে ঝুঁকেছেন। সেই অভ্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেবা আরও সমন্বিত ও সরল করতে চাইছে।
তবে ওয়েবসাইট বন্ধ হলেও মেসেজিং পরিষেবাটি পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। মেসেঞ্জারের মোবাইল অ্যাপটি আগের মতোই সচল থাকবে। মেটা বিশেষভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে, যেসব ব্যবহারকারীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই কিন্তু শুধুমাত্র মেসেঞ্জার ব্যবহার করেন, তারা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তাদের আলাপচারিতা চালিয়ে যেতে পারবেন।
এতে করে যারা শুধুমাত্র স্বতন্ত্র মেসেজিং ফিচারের ওপর নির্ভরশীল, তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের চ্যাটগুলোর অ্যাক্সেস হারাবেন না।
অনেক ব্যবহারকারীর আরেকটি উদ্বেগ হলো পুরনো চ্যাট হিস্ট্রি বা আলাপচারিতা সংরক্ষণ করা। ঘোষণায় জানানো হয়েছে, পিন (PIN) ব্যবহার করে যেকোনো প্ল্যাটফর্মে চ্যাট হিস্ট্রি পুনরুদ্ধার বা রিস্টোর করা যাবে।
দীর্ঘদিন ধরে হালকা ও স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট হিসেবে মেসেঞ্জার ডটকম ব্যবহারকারীদের কাছে এটি একটি যুগের অবসান মনে হতে পারে। তবে এই পরিবর্তনটি প্রযুক্তি খাতের একটি বৃহত্তর প্রবণতাকে নির্দেশ করে। কোম্পানিগুলো এখন দ্রুত আপডেট প্রদান এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে বিচ্ছিন্ন পোর্টালগুলোর বদলে সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে।