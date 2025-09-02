২৫০ কোটি জিমেইল অ্যাকাউন্ট ঝুঁকিতে, ‘ভুয়া’ বলল গুগল

সম্প্রতি বেশ কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য একটি ‘বড় ধরনের’ নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আর সে জন্য গুগল নাকি এ নিয়ে ২৫০ কোটি ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে ‘জরুরি সতর্কবার্তা’ জারি করেছে। তবে এসব দাবি পুরোপুরি ‘ভুল’ এবং ‘ভিত্তিহীন’ বলে জানিয়েছে গুগল।
একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিবৃতিতে গুগল বলেছে, ‘আমরা আমাদের ব্যবহারকারীদের আশ্বস্ত করতে চাই, জিমেইলের সুরক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর। সম্প্রতি কিছু ভুল তথ্য ছড়িয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, আমরা নাকি একটি বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে সব জিমেইল ব্যবহারকারীকে সতর্ক করেছি—এটা সম্পূর্ণ ভুল।’
গুগল তাদের ব্লগ পোস্টে ঠিক কী ধরনের ভুল তথ্য ছড়িয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানায়নি। তবে ফোর্বসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুগলের এই প্রতিক্রিয়া মূলত কিছু সংবাদ প্রতিবেদনকে লক্ষ্য করেই, যেখানে বলা হয়েছিল গুগল নাকি একটি ‘জরুরি সতর্কবার্তা’ জারি করেছে। এই প্রতিবেদনগুলোর দাবি অনুযায়ী, গুগলের ব্যবহৃত ক্লাউডভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম সেলসফোর্সে একটি ফিশিং আক্রমণের পর এই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।
তবে এ ঘটনা গুগল প্রথম জানিয়েছিল গত জুন মাসে। এরপর ৮ আগস্ট আপডেটে গুগল জানায়, যেসব ব্যবহারকারী এতে প্রভাবিত হয়েছেন, তাদের সবাইকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ফলে এত দিন পর ঘটনাটি কেন আবার সামনে এল এবং কীভাবে এটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হলো যে, এটি সব জিমেইল ব্যবহারকারীর জন্য জরুরি সতর্কবার্তা—তা স্পষ্ট নয়। তবে গুগল এখন বিষয়টি পরিষ্কার করতে উদ্যোগ নিয়েছে।
গুগল তাদের বিবৃতিতে আরও জানায়, ‘হ্যাকাররা সব সময়ই ইনবক্সে প্রবেশের নতুন নতুন উপায় খুঁজে বেড়ায়, তবে আমাদের সুরক্ষাব্যবস্থা এখনো ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশের বেশি ফিশিং ও ম্যালওয়্যার আক্রমণ আটকে দিতে সক্ষম। এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার সময় তথ্য যেন নির্ভুল ও সত্যনিষ্ঠ হয়, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
প্রযুক্তি জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানটি আরও জানিয়েছে, জিমেইল ব্যবহারকারীদের ‘নিরাপদ বিকল্প পাসওয়ার্ড’ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে পাসকি ব্যবহার করাকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বিকল্প হিসেবে উল্লেখ করেছে গুগল।
তথ্যসূত্র: ইএনগ্যাজেট
