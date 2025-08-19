হোম > প্রযুক্তি

হোয়াটসঅ্যাপে শিডিউল করা যাবে গ্রুপ কল, নতুন আরও ৩ ফিচার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

নতুন ফিচারগুলোর হোয়াটসঅ্যাপের এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন সুরক্ষাব্যবস্থার আওতায় থাকবে। ছবি: ডিজিটাল ট্রেন্ডস

গ্রুপ কলকে আরও পরিকল্পিত ও সহজ করতে বেশ কিছু নতুন ফিচার চালু করেছে জনপ্রিয় ম্যাসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এই আপডেটে এসেছে কল শিডিউলিং, গ্রুপ কল ইনভাইট, অংশগ্রহণকারীদের তালিকা দেখার সুবিধা এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ রিঅ্যাকশন দেওয়ার মতো স্মার্ট সব ফিচার।

এক ব্লগ পোস্টে হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, ‘আজ আমরা এমন কিছু নতুন ফিচার ঘোষণা করছি, যা গ্রুপ কলকে আরও সহজে পরিকল্পনা করার সুযোগ দেবে এবং কল চলাকালীন অংশগ্রহণ আরও ইন্টারঅ্যাকটিভ করে তুলবে। এখন আপনি হাত তুলে বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে আপনি কথা বলতে চান, তা-ও আবার কারও কথায় বাধা না দিয়েই।’

কল শিডিউলিং

ব্যবহারকারীরা এখন চ্যাট থ্রেড থেকেই গ্রুপ কল আগেভাগে শিডিউল করতে পারবেন। একবার শিডিউল করা হলে, সেই কলটি চ্যাটে দেখা যাবে এবং সময়মতো রিমাইন্ডারও দেওয়া হবে। পরিবার, বন্ধু বা কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে এটি অত্যন্ত সহায়ক হবে।

কলে যোগ দেওয়ার লিংক

নতুন কল লিংক ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা চলমান কলে সুবিধামতো সময়ে যুক্ত হতে পারবেন। বিশেষ করে বড় গ্রুপের ক্ষেত্রে বা কেউ দেরিতে যোগ দিতে চাইলে এটি ব্যবহার করে সহজেই অংশ নিতে পারবেন। এভাবে কলের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না।

গ্রুপ কল প্রিভিউ ফিচার

গ্রুপ কলে যোগ দেওয়ার আগে এখন ব্যবহারকারীরা দেখতে পারবেন, ইতিমধ্যে কারা কারা অংশ নিয়েছেন। এই প্রিভিউ ফিচারটি ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে—কখন ও কীভাবে তাঁরা যুক্ত হবেন। বিশেষ করে পেশাদার পরিবেশে বা অপরিচিত গ্রুপে এটি আত্মবিশ্বাস বাড়াবে ও স্বচ্ছতা তৈরি করবে।

রিঅ্যাকশন ফিচার

হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, গ্রুপ কলকে আরও জীবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক করতে হাত তোলার ফিচার ও রিঅ্যাকশন যুক্ত করা হয়েছে।

কেউ যদি কথা বলতে চান, তবে ডিজিটালভাবে হাত তুলতে পারবেন। আবার সরাসরি না বলেও ইমোজি রিঅ্যাকশন দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানো যাবে।

নতুন ফিচারগুলোর হোয়াটসঅ্যাপের এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন সুরক্ষাব্যবস্থার আওতায় থাকবে। অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের কল ও তথ্য সম্পূর্ণ গোপন এবং নিরাপদ থাকবে।

এই আপডেটগুলো অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস ও ডেস্কটপ প্ল্যাটফর্মে ধাপে ধাপে চালু হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: গ্যাজেটস নাউ

