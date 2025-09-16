আইফোনে এল আইওএস ২৬, লিকুইড গ্লাস ডিসপ্লেসহ যেসব পরিবর্তন

অ্যাপলের আইওএস ২৬ সফটওয়্যার আপডেট গতকাল সোমবার থেকে আইফোন ১১, আইফোন এসই ২ এবং পরবর্তী মডেলগুলোর জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। আইওএস ২৬-এর প্রধান আকর্ষণ হলো অ্যাপলের লিকুইড গ্লাস ডিজাইন, যেখানে স্ক্রিনের উপাদানগুলো যেন কাচের মতো স্বচ্ছ ও ঝলমলে দেখায়। এ ছাড়া নতুন এই আপডেটে কল স্ক্রিনিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, নতুন গেমিং ও প্রিভিউ অ্যাপ, সিস্টেম-জুড়ে ইন-অ্যাপ ট্রান্সলেশন এবং জেনমোজি ও ইমেজ প্লেগ্রাউন্ড অ্যাপের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই অপারেটিং সিস্টেম আপডেটের নম্বরও বড়সড় পরিবর্তন হয়েছে, কারণ অ্যাপল সরাসরি আইওএস ১৮ থেকে লাফ দিয়ে আইওএস ২৬-এ এসেছে। এর দুটি কারণ রয়েছে; প্রথমত, আইওএস, আইপ্যাডওএস, ম্যাকওএস, ওয়াচওএস, টিভিওএস এবং ভিশনওএসের সংস্করণগুলো একসঙ্গে সমন্বয় করা এবং দ্বিতীয়ত, যে বছরটির মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ এই আপডেট ব্যবহার করবে, সেটির সঙ্গে মিল রেখে নম্বর রাখা।
লিকুইড গ্লাস
দীর্ঘদিন পর আইওএসের সবচেয়ে বড় ভিজ্যুয়াল পরিবর্তন লিকুইড গ্লাস ডিজাইন। অ্যাপলের ভিশন প্রোর ইন্টারফেস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এই নতুন ডিজাইন এনেছে, যেখানে উপাদানগুলো স্বচ্ছ কাচের মতো দেখায়।
জুন থেকে অ্যাপল বেটা রিলিজের মাধ্যমে এই লুকের পরিবর্তন করেছে, আর নতুন আপডেটে কিছু পরিবর্তন আশা করা যাচ্ছে, যা পড়ার সুবিধা ও ব্যবহারযোগ্যতা বাড়াবে। এই নতুন ভিজ্যুয়াল পরিবর্তনে ব্যবহারকারীরা প্রথমে একটু সময় নিয়ে অভ্যস্ত হতে পারেন, আবার কিছু উপাদান হয়তো তাদের পছন্দ না-ও হতে পারে।
অ্যাপল অ্যাপসের পরিবর্তন
ফোন অ্যাপে এখন একটি নতুন সমন্বিত ডিজাইন রয়েছে, যেখানে আপনার পছন্দের নম্বরগুলো টপ কার্ড ফরম্যাটে দেখায়, সঙ্গে রিসেন্টস ও ভয়েসমেইল একই স্ক্রিনে থাকবে। ওপরের ডান পাশে ফিল্টার বাটন ট্যাপ করে এগুলো আলাদা আলাদা দেখা যায়। নতুন ইন্টারফেস পছন্দ না হলে পুরোনো ক্লাসিক লুকেও ফেরত যাওয়া যাবে।
নতুন কল-স্ক্রিনিং ফিচার খুব কার্যকর। অজানা নম্বর থেকে কল এলে ফোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কলারের নাম ও কলের উদ্দেশ্য জানতে চায়। তথ্য পেলে রিং হয় এবং আপনি চাইলে কথোপকথনে অংশ নিতে পারেন।
রেস্টুরেন্ট বা হেল্পলাইনে হোল্ডে থাকা অবস্থায় কল অ্যাসিস্ট আপনাকে জানান দেবে যখন এজেন্ট কথা বলা শুরু করবে।
মেসেজেস অ্যাপে নতুন ফিচার এসেছে, যা হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামের মতো চ্যাট অভিজ্ঞতা দেয়। যেমন: ব্যাকগ্রাউন্ড, নতুন কথোপকথনের প্রবাহ, পোল, টেক্সট নির্বাচন, ফটো প্রিভিউ ও গ্রুপে টাইপিং ইন্ডিকেটরের ফিচারগুলো হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামের মতো করা হয়েছে।
স্প্যাম ফিল্টার আপডেট করা হয়েছে এবং অজানা প্রেরকের মেসেজগুলো আলাদা ফোল্ডারে রাখা হয়। তবে ট্রানজেকশন ট্যাবে যেতে এখন একটু বেশি ট্যাপ করতে হয়, যা কিছু ব্যবহারকারীর অসুবিধা হতে পারে।
গেমস অ্যাপ নতুন রূপ পেয়ে এখন আপনার খেলাগুলো, আর্কেড গেমস, চ্যালেঞ্জ ও অর্জন এক জায়গায় দেখা যায়; সঙ্গে নতুন গেমের সাজেশন এবং বন্ধুদের গেম প্লে দেখা যায়।
ম্যাকের প্রিভিউ অ্যাপ আইওএস ২৬-এ এসেছে, যা দিয়ে পিডিএফ সহজেই এডিট, অ্যানোটেট এবং সাইন করা যাবে।
অ্যাপল মিউজিক এখন অটোমিক্সিং সাপোর্ট করে, অর্থাৎ গানগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিশ্রিত হবে। গানের কথা অনুবাদ ও উচ্চারণের সুবিধা এসেছে। প্রিয় গান ও প্লেলিস্ট পিন করার সুযোগও দেওয়া হয়েছে।
অ্যাপল ম্যাপস কমিউটিং সময় আপনার পছন্দের পথ সেভ করে রাখবে এবং যদি সেই পথে রুটে বেশি যানজট বা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে বিকল্প পথের পরামর্শ ও নোটিফিকেশন দেবে।
ক্যামেরা অ্যাপ লিকুইড গ্লাস ডিজাইন অনুসরণ করে নতুন লেআউটে এসেছে, যেখানে ডিফল্টে শুধু ভিডিও ও ফটো মোড দেখা যাবে। অন্য মোডগুলো দেখতে বাঁয়ে বা ডানে সোয়াইপ করতে হবে। ফ্ল্যাশ ও নাইট মোডের মতো নিয়ন্ত্রণ স্ক্রিনের ডান ওপরে রাখা হয়েছে। ফিল্টার, স্টাইল, এক্সপোজার, টাইমার ইত্যাদি বিকল্প দেখতে নিচ থেকে সোয়াইপ করতে হবে।
পূর্বের ফটোস অ্যাপের ডিজাইন পছন্দ না হলে ট্যাবগুলো আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
এআই ফিচার
গত বছরের অ্যাপল ইন্টেলিজেন্সের বড় মুক্তির তুলনায় এবার এআই ফিচারগুলো বেশ সীমিত। তবে ইন-অ্যাপ ট্রান্সলেশন মেসেজেস, ফেসটাইম ও ফোন অ্যাপে সহজলভ্য করা হয়েছে। বর্তমানে এই ফিচার ইংরেজি (ইউকে ও ইউএস), ফরাসি, জার্মান, পর্তুগিজ (ব্রাজিল) এবং স্প্যানিশ ভাষা সমর্থন করে।
লাইভ ট্রান্সলেশন এখন এয়ারপডস, এয়ারপডস প্রো ৩, প্রো ২ এবং এয়ারপডস ৪-এ পাওয়া যাবে। ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্স আপডেট পেয়ে আপনি পাওয়ার ও ভলিউম ডাউন বোতাম একসঙ্গে চেপে ধরলে স্ক্রিনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন, ক্যালেন্ডারে ইভেন্ট যুক্ত করতে পারেন। গুগল ভিজ্যুয়াল সার্চ বা চ্যাটজিপিটি দিয়ে তথ্য খোঁজার সুবিধাও এসেছে। নতুন ‘সার্কেল টু সার্চ’ ফিচার হাইলাইট হিসেবে রিলিজ করা হয়েছে।
তবে ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্স আনতে যেসব বাটন ব্যবহার করা হয়, সেগুলো একই স্ক্রিনশট বাটন হওয়ায় মাঝে মাঝে স্ক্রিনশট নেওয়া ঝামেলার কারণ হচ্ছে।
জেনমোজি এখন দুটি ইমোজি মিশিয়ে নতুন কনটেন্ট তৈরি করতে পারে এবং ইমেজ প্লেগ্রাউন্ডে চুলের স্টাইল, মুখের ভঙ্গি পরিবর্তনসহ চ্যাটজিপিটি সমর্থিত নতুন স্টাইল যুক্ত হয়েছে।
অন্যান্য ফিচার
• অ্যালার্মে আলাদা আলাদা স্নুজ টাইম দেওয়া যাবে ১ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত।
• ওয়ালেট অ্যাপে ডিজিটাল আইডি তৈরি করে বিমানবন্দরে টিএসএর কাছে পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। বোর্ডিং পাসের স্ক্রিনও নতুন তথ্যসহ আপডেট করা হয়েছে।
তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ