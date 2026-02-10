আইপ্যাডের সাধারণ সমস্যা ও সমাধান

আইপ্যাড এখন শুধু ট্যাবলেট নয়, অনেকের জন্য এটি অফিস, বিনোদন ও পড়াশোনার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। তবে প্রযুক্তি মানেই মাঝেমধ্যে ছোটখাটো ঝামেলা।
ব্যাটারি দ্রুত শেষ হলে
- সেটিংসে গিয়ে ব্যাটারি অপশনে দেখুন কোন অ্যাপ বেশি চার্জ ব্যবহার করছে।
- স্ক্রিন ব্রাইটনেস কমান।
- অটো লক ২ মিনিটের সেট করুন।
- ডার্ক মোড চালু করুন। এভাবে কিছু মডেলে চার্জ সাশ্রয় হয়।
স্ক্রিন ফ্রিজ হয়ে গেলে
স্ক্রিন একদম সাড়া না দিলে ফোর্স রিস্টার্ট করতে হবে। সে জন্য—
- অ্যাপল লোগো না আসা পর্যন্ত হোম ও পাওয়ার বাটন একসঙ্গে চেপে ধরুন।
- হোম বাটন ছাড়া মডেলে ভলিউম আপ চাপুন, তারপর ভলিউম ডাউন, এরপর পাওয়ার বাটন চেপে ধরে রাখুন।
ওয়াই-ফাই সংযুক্ত থেকেও ইন্টারনেট না থাকলে
- ওয়াই-ফাই বন্ধ করে আবার চালু করুন।
- ১০ সেকেন্ড এয়ারপ্লেন মোড চালু রেখে বন্ধ করুন।
- ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক আবার যুক্ত করুন।
- সব ডিভাইসে সমস্যা হলে রাউটার ও মডেম ৩০ সেকেন্ড বন্ধ রেখে চালু করুন।