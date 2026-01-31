হোম > খেলা > টেনিস

সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রানি রিবাকিনা

প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেন রিবাকিনা। ছবি: সংগৃহীত

মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনায় জমজমাট লড়াই হলো আরিনা সাবালেঙ্কা ও এলিনা রিবাকিনার মধ্যে। ৩ সেটে দুই জনের জয়-পরাজয়ের ব্যবধানও সমান। কিন্তু একটি সেট বেশি জিতেছেন রিবাকিনা। তাতেই বাজিমাত করলেন কাজাখস্থানের এই টেনিস তারকা।

অস্ট্রেলিয়ার ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কাকে ২-১ সেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছেন রিবাকিনা। প্রথমবারের মতো বছরের প্রথম এই গ্র্যান্ড স্লামের শিরোপা জিতলেন ২৬ বছর বয়সী রিবাকিনা।

দ্বিতীয়বারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন রিবাকিনা। এর আগে ২০২৩ সালের ফাইনালে সাবালেঙ্কার কাছে হেরে যান তিনি। ৩ বছরের ব্যবধানে সে হারের ক্ষতে প্রলেপ দিলেন রিবাকিনা। অন্যদিকে টানা দুটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে হেরে গেলেন সাবালেঙ্কা। এর আগে গত বছর ফাইনালে ম্যাডিসন কিসের কাছে হেরে যান এই নাম্বার ওয়ান। এবার তাঁর শিরোপা পুনরুদ্ধারের অপেক্ষা বাড়ালেন রিবাকিনা।

কোনো সেট না হেরেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে আসেন ফাইনালে সাবালেঙ্কা ও রিবাকিনা। শিরোপার লক্ষ্যে সোয়া দুই ঘণ্টার লড়াই হয়েছে তাঁদের মধ্যে। প্রথম সেটে ৬-৪ গেমে জিতে এগিয়ে যান রিবাকিনা। সমান ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট জিতে লড়াই জমিয়ে তুলেন সাবালেঙ্কা। তৃতীয় গেমেও এগিয়ে ছিলেন তিনি। সাবালেঙ্কা ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে শেষ পর্যন্ত ৬-৪ ব্যবধানে গেম জিতে নেন রিবাকিনা।

ক্যারিয়ারে এটা রিবাকিনার দ্বিতীয় মেজর ট্রফি। এর আগে ২০২২ সালের উইম্বলডন জিতেছিলেন তিনি। সাড়ে তিন বছর পর গ্র্যান্ড স্লামের অপেক্ষা ফুরাল পাঁচ নম্বর র‍্যাঙ্কিংধারীর। অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে রিবাকিনা বলেন, ‘কী বলব বুঝতে পারছি না। আমি সাবালেঙ্কাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। কয়েক বছর ধরে সে দারুণ সাফল্য পেয়েছে। আশা করি সামনের দিনগুলোতেও ওর সঙ্গে অনেক ফাইনালে দেখা হবে।

