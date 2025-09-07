ইউএস ওপেনে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখলেন সাবালেঙ্কা

নারী হোক বা পুরুষ—কোনো এককেই গত এক দশকে ইউএস ওপেনে শিরোপা ধরে রাখতে পারছিলেন না কেউ। সেই ধারাটা এবার ভাঙলেন আরিনা সাবালেঙ্কা। ফাইনালে আমান্দা অ্যানিসিমোভাকে ৬-৩,৭-৬ (৭-৩) গেমে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখলেন তিনি।
আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়ামে এ বছর গ্র্যান্ড স্লাম জেতার শেষ সুযোগ ছিল সাবালেঙ্কার সামনে। ফ্রেঞ্চ ওপেন ও উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও মলিন মুখে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। এবার অবশ্য এর পুনরাবৃত্তি করতে চাননি তিনি, ‘সেই দুই ফাইনালে আবেগের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলি আমি। এবারও তেমনটা ঘটুক, তা চাইনি। কিছু মুহূর্ত ছিল যেখানে আমি ভেঙে পড়ার কাছাকছি ছিলাম, কিন্তু শান্ত থেকেছি।’
জুলাইয়ে উইম্বলডনের ফাইনালেও ওঠেন অ্যানিসিমোভা। সেখানে তাঁকে হারতে হয় ইগা শিয়াতেকের কাছে। তিনি বলেন, ‘টানা দুই ফাইনাল হারাটা অনেক কষ্টদায়ক। স্বপ্নের জন্য যথেষ্ট লড়াই করিনি বলে মনে হচ্ছে।’
এই কথা শুনে ৪ গ্র্যান্ড স্লাম জেতা সাবালেঙ্কাও দেন প্রেরণার বার্তা, ‘আমি জানি ফাইনাল হারলে কতটা কষ্ট হয়। কিন্তু এই বেদনাদায়ক হারের পরেই তুমি এর আনন্দ আরও বেশি উপভোগ করবে।’