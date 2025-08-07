ইউএস ওপেনে হাজার কোটি টাকার প্রাইজমানি, টেনিসে ইতিহাস

২৪ আগস্ট শুরু হবে ইউএস ওপেন। তার আগে আজ বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে আয়োজকেরা। এবার প্রাইজমানির দিক থেকে রীতিমতো ইতিহাস গড়েছে ইউএস ওপেন। ঘোষণা করেছে ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পুরস্কার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৪৪ কোটি টাকা। টেনিস ইতিহাসে এটিই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রাইজমানি।
২০২৪ সালের বিবেচনায় ২০২৫ ইউএস ওপেনের প্রাইজমানি বেড়েছে ২০ শতাংশ। গত বছর প্রাইজমানি ছিল ৭৫ মিলিয়ন ডলার। এবার পুরুষ ও নারী এককের চ্যাম্পিয়নরা পাবেন প্রত্যেকে ৫ মিলিয়ন ডলার, যা আগে ছিল ৩.৬ মিলিয়ন ডলার।
টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুধুমাত্র শীর্ষ পর্যায়ের খেলোয়াড়দের নয়, বরং শুরু থেকে বাছাইপর্ব পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী সব খেলোয়াড়ের প্রাপ্য অর্থেও দ্বিগুণের কাছাকাছি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে খেলোয়াড়দের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
দর্শক আগ্রহ ও আয়োজকদের কৌশলগত পরিকল্পনার কারণে ইউএস ওপেন এবার প্রতিযোগিতার সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ দিনে করেছে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৪ আগস্ট থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
এবারে মিক্সড ডাবলসে থাকছে নতুন ফরম্যাট, যেখানে মূল প্রতিযোগিতার আগেই দুই দিনব্যাপী এই ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশ নেবেন তারকা একক খেলোয়াড়রাও।