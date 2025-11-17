উগান্ডাকে উড়িয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের

প্রথমার্ধে লড়াই করল উগান্ডা। দ্বিতীয়ার্ধে আর পাত্তাই পায়নি। নারী কাবাডি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ তাই শুরুটা করল জয় দিয়ে। উগান্ডাকে দুটি লোনাসহ ৪২-২২ পয়েন্টে উড়িয়ে দিয়েছে রুপালী আক্তারের দল।
মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে আজ গ্যালারি ছিল দর্শকে পূর্ণ। সমর্থকেরা ‘বাংলাদেশ বাংলাদেশ’ স্লোগানে মাতিয়ে রাখেন রুপালী-স্মৃতিদের।
শুরুতে স্বাগতিকদের একটু রক্ষণাত্মক মনে হয়েছে। তবে পুরো ম্যাচে স্মৃতি আক্তার ছিলেন ব্যতিক্রম। মূলত ডিফেন্ডার হলেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রেইডে গিয়ে পয়েন্ট তুলে নিয়ে দলের জয়ে বড় অবদান রাখেন তিনি।
উগান্ডা প্রথমবারের মতো এসেছে বিশ্বকাপের বড় মঞ্চে। শারীরিক দিক দিয়ে তারা এগিয়েছিল স্বাগতিকদের চেয়ে। অভিজ্ঞতা ও ট্যাকটিকসে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। তারপরও প্রথমার্ধে উগান্ডাকে খুব বেশি পিছিয়ে রাখা যায়নি। প্রথমার্ধে বাংলাদেশ মাত্র দুই পয়েন্টে (১৪-১২ পয়েন্টে) এগিয়ে ছিল।
বিরতির পরও উগান্ডা বেশ কিছুক্ষণ ছিল খেলায়। একটা সময় তো বাংলাদেশের অর্ধে ছিলেন কেবল স্মৃতি। পয়েন্টেও ছিল সমতা। পরে আফ্রিকান প্রতিনিধি উগান্ডা এগিয়েও গিয়েছিল। তবে ডু অর ডাই রেইডে দুজনকে ঘায়েল করে স্মৃতি দারুণভাবে দলকে ম্যাচে ফেরান।
এরপর আর থামানো যায়নি স্বাগতিকদের। দ্বিতীয়ার্ধে দুবার উগান্ডাকে অলআউট করে ব্যবধান অনেক বাড়িয়ে নেয় বাংলাদেশ। ম্যাচসেরা হয়ে স্মৃতি বলেন, ‘শুরুতে আমরা কিছুটা চাপ অনুভব করছিলাম। যেহেতু কখনোই আমরা উগান্ডার সঙ্গে খেলিনি, এই প্রথমবার খেলছি। ওদের ম্যাচটা বুঝতে একটু সময় লেগেছে। এর জন্য শুরুতে একটু অগোছালো মনে হয়েছে। ওদের বুঝে নেওয়ার পরে আমরা অনেক ভালো খেলেছি।’
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় ‘এ’ গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে জার্মানির মুখোমুখি হবে।