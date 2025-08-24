হোম > খেলা > অন্য খেলা

৪০ মিটার দৌড়েই পড়ে গেলেন ইমরানুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সামার অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানব হয়েছেন ইমরানুর। ফাইল ছবি

চোট থেকে লম্বা সময় পর ট্র্যাকে ফিরেছিলেন ইমরানুর রহমান। সামার অ্যাথলেটিকসে পরশু পুনরুদ্ধার করেন দ্রুততম মানবের মুকুট। আজ ২০০ মিটার স্প্রিন্টে তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা ছিল নৌবাহিনীর। কিন্তু ৪০ মিনিট দৌড়ানোর পরই ট্র্যাকে পড়ে যান লন্ডন প্রবাসী এই অ্যাথলেট। মাঠে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে।

ইমরানুর পড়ে যাওয়ার পর ২০০ মিটারে সোনা জেতেন সেনাবাহিনীর তারেক রহমান। ২২.০৪ সেকেন্ড সময় নেন তিনি। একই দলের আব্দুল মোতালেব ২২.১৩ সেকেন্ড নিয়ে দ্বিতীয় ও বিমান বাহিনীর নাঈম ইসলাম ২২.২৭ সেকেন্ড নিয়ে হয়েছেন তৃতীয়।

ইমরানুর পড়ে যাওয়াতে স্বর্ণ জিততে পেরেছেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে আত্মবিশ্বাসী তারেক রহমান বলেন, ‘ইমরান ভাই থাকলে হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতো। তবে স্বর্ণ আমিই জিততাম।’

১০.৬৪ সেকেন্ড নিয়ে ১০০ মিটার স্প্রিন্ট জেতেন ইমরানুর। মেয়েদের ২০০ মিটার স্প্রিন্টে অংশ নেননি দ্রুততম মানবী সুমাইয়া দেওয়ান। তা সত্ত্বেও সোনা জিততে পারেননি শিরিন আক্তার দ্বিতীয় হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁকে। সোনা জিততে শারিফা সময় নিয়েছেন ২৫.২৪ সেকেন্ড। সেখানে শিরিন সময় নেন ২৫.২৭ সেকেন্ড। ২৫.৮৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় বিকেএসপির মিম আক্তার।

