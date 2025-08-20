হোম > খেলা > অন্য খেলা

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের দল নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ হকি দল। ছবি: সংগৃহীত

এপ্রিলে এএইচএফ কাপে ছিলেন দলের অধিনায়ক। অথচ হকি এশিয়া কাপের দলে সুযোগ পাননি পুষ্কর খীসা মিমো। শুধু তা-ই নয়, বাদ পড়েছেন মঈনুল ইসলাম কৌশিক ও নাঈম উদ্দিন। মিমোর দাবি, সিনিয়রদের পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। দল নির্বাচনে হকি ফেডারেশনে গতকাল বাগ্‌বিতণ্ডাও হয়েছে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের মধ্যে।

বাদ পড়া নিয়ে আজ আজকের পত্রিকাকে ৩২ বছর বয়সী মিমো বলেন, ‘জাতীয় স্টেডিয়ামে শেষদিনে ১০-১১টার দিকে তপ্ত গরমে সিনিয়রদের কুপার টেস্ট করা হয়। দল নির্বাচনের পর আমরা সেক্রেটারির কক্ষে যাই। এ নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে। এএইচএফ কাপে খাবারসহ অনেকগুলো বিষয় নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলাম আমরা। সেই ক্ষোভ ঝেড়েছে আমাদের ওপর। শতভাগ পূর্বপরিকল্পিতভাবে আমাদের বাদ দেওয়া হয়েছে।’

ফেডারেশনের যুক্তি, মিমো-নাঈমদের ফিটনেস লেভেল অন্যদের চেয়ে কম ছিল। দল নির্বাচন নিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘বাদ পড়াটা নেতিবাচক শব্দ। আমার দৃষ্টিতে তারা ফাইনাল দলে আসতে পারেননি। পরবর্তী কোনো টুর্নামেন্টে হয়তো আসবেন। আমাদের এখানে দল নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, কোনো প্রকার পক্ষপাত নেই।’

প্রথমবার জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পাওয়া মশিউর রহমান বিপ্লব বলেন, যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁরা ১২০ দিন খেলার বাইরে। যাঁদের ফিটনেস ভালো, তাঁদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রেজাউল করিম বাবুর নেতৃত্বে গতকাল এশিয়া কাপের জন্য ১৮ সদস্যের দল গড়েছে হকি ফেডারেশন। ২৯ আগস্ট শুরু হওয়া টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের গ্রুপে রয়েছে মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চায়নিজ তাইপে।

হকি এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল:

বিপ্লব কুজুর, নুরুজ্জামান নয়ন, রেজাউল করিম বাবু (অধিনায়ক), আশরাফুল ইসলাম, ফরহাদ আহমেদ সিটুল, সোহানুর রহমান সবুজ, হোজাইফা হোসেন, আমিরুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, রোমান সরকার, ফজলে হোসেন রাব্বি, আল নাহিয়ান শুভ, তৈয়ব আলী, তানভীর হোসেন সিয়াম, ওবায়দুল হোসেন জয়, রাকিবুল হাসান, আরশাদ হোসেন ও মো. আব্দুল্লাহ।

