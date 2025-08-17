পাকিস্তানের বয়কট, এশিয়া কাপে খেলার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে হকি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তান। আজ এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে তারা। পাকিস্তানের জায়গায় এশিয়া কাপে খেলার অপেক্ষায় রয়েছে বাংলাদেশ।
এশিয়ান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) সঙ্গে আগে থেকেই এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন (বাহফে)। তবে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি এখনো। বাহফের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.) বলেন, ‘আমাদের কালকের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে তারা (এএইচএফ)। আমরা খেলার জন্য প্রস্তুত আছি।’
২৭ আগস্ট ভারতের বিহারে শুরু হবে এশিয়া কাপ। সম্প্রতি কাশ্মীরের পেহেলগাম হামলার পর একপ্রকার অনুমিতই ছিল পাকিস্তান খেলবে না এই টুর্নামেন্টে। দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব ক্রীড়াঙ্গনে পড়াটা নতুন কিছু নয়। অবশ্য ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, পাকিস্তান হকি দলকে ভিসা দিতে রাজি ছিল ভারত। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এক কর্মকর্তা, ‘পাকিস্তানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এশিয়া কাপ খেলার জন্য বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অংশগ্রহণ করার।’
বাংলাদেশের অবশ্য এশিয়া কাপে খেলার সরাসরি সুযোগ ছিল গত এপ্রিলে। কিন্তু এএইচএফ কাপের ফাইনালে উঠতে না পারায় সেই সুযোগ হারায়। যার ফলে ৪৩ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম অংশ নিতে পারেনি বাংলাদেশ। কিন্তু পাকিস্তানের বয়কট যেন আশীর্বাদ হিসেবে ধরা দিচ্ছে।
স্বাগতিক ভারত ছাড়াও এশিয়া কাপে খেলবে চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান ও চাইনিজ তাইপে। চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর বিশ্বকাপে। র্যাঙ্কিংয়ের পরের পাঁচটি দল খেলবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে।