ওমানের জালে বাংলাদেশের ১৩ গোল, আমিরুল-রকির হ্যাটট্রিক

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে না উঠলেও বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন ১৭ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করা। সেই লক্ষ্যে আজ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ওমানকে ১৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। হ্যাটট্রিক করেছেন আমিরুল ইসলাম ও রাকিবুল হাসান রকি।
মাদুরাই আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ১১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন আমিরুল। ১৫ মিনিটে পরপর দুটি পেনাল্টি কর্নার পান তিনি। হ্যাটট্রিক পেতেও তাই কোনো অসুবিধা হয়নি। টুর্নামেন্টে এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও দুটি গোল করে বাংলাদেশ। ১৯ ও ২৫ মিনিটে জাল কাঁপান রকি। তৃতীয় কোয়ার্টারে ৩৩, ৩৪ ও ৪০ মিনিটে গোল করেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আমিরুল ও ওবায়দুল হাসান জয়।
শেষ কোয়ার্টারে ওমানের ওপর আরও আধিপত্য দেখায় বাংলাদেশ। ৪৭ মিনিটে ফিল্ড গোলে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ম্যাচসেরা রকি। সেই সময় আব্দুল্লাহও তাঁর দ্বিতীয় গোল করেন। ৫১ ও ৬০ মিনিটে জোড়া গোল করেন মোহাম্মদ সাজু। এর মাঝে ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নারে পঞ্চমবার জাল কাঁপান আমিরুল। ১২ গোল করে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে বাংলাদেশের এই ডিফেন্ডার।