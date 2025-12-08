হোম > খেলা > অন্য খেলা

আমিরুলের পঞ্চম হ্যাটট্রিক, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শিরোপা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে দেওয়ার পর লাল সবুজ পতাকা নিয়ে উচ্ছ্বাস বাংলাদেশের দুই খেলোয়াড়ের। ছবি: সংগৃহীত

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে চ্যালেঞ্জার কাপের শিরোপা পেল বাংলাদেশ। আজ ১৭তম স্থান নির্ধারণীর ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। এই ম্যাচেও হ্যাটট্রিক করেছেন আমিরুল ইসলাম।

মাদুরাই আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ম্যাচের পাঁচ মিনিটে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় অস্ট্রিয়া। তবে বাংলাদেশের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। প্রথম কোয়ার্টার শেষের বাংলাদেশও পায় দুটি পেনাল্টি কর্নার। দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগান আমিরুল ইসলাম। তাঁর গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ।

২৭ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হুজাইফা হোসেন। পরে আরও দুটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। তৃতীয় কোয়ার্টারে ফিল্ড গোলে ব্যবধান ৩-০ করেন রাকিবুল হাসান রকি। এই কোয়ার্টারে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। কিন্তু গোলে রূপ দিতে পারেনি। অস্ট্রিয়া অবশ্য এক গোল শোধ দেয়। ৪৪ মিনিটে গোলটি করেন আন্দোর লোসোনসি।

শেষ কোয়ার্টারে জমে উঠে রোমাঞ্চ। বাংলাদেশের ওপর একের পর এক চাপ দিতে থাকে অস্ট্রিয়া। মরিয়া হয়ে ওঠে ম্যাচে ফিরতে। ৫০ ও ৫২ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন আমিরুল। বিশ্বকাপে এটি তাঁর পঞ্চম হ্যাটট্রিক, সব মিলিয়ে গোল করেছেন ১৮টি। যা টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ।

আমিরুলের হ্যাটট্রিকের পরও বাংলাদেশকে জয় পেতে বেশ ঘাম ঝরাতে হয়। শেষ কোয়ার্টারে ৯ পেনাল্টি কর্নার পাওয়া অস্ট্রিয়ার হয়ে ৩ গোল করেন কেলনার বেঞ্জামিন, কায়সার জুলিয়ান ও নিকোউইয়াক মাতেউসজ।

