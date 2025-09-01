হোম > খেলা > ফুটবল

নেপাল ম্যাচে কি পাওয়া যাবে হামজাকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নেপালের বিপক্ষে হামজার খেলা নিয়ে সংশয়। ছবি: বাফুফে

নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে হামজা চৌধুরী কি খেলবেন? ফুটবল অঙ্গনে এই প্রশ্নটিই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হামজাকে অবশ্য ২৪ সদস্যের দল সাজান জাতীয় দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। কিন্তু প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে হামজাকে ছাড়াই।

জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান জানান, ছাড়পত্রের জন্য হামজার ক্লাব লেস্টার সিটিকে চিঠি দিয়েছে বাফুফে। হামজাও খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন। বাকিটা নির্ভর করছে লেস্টারের ওপর। আজ সাংবাদিকদের আমের খান বলেন, ‘লুকোচুরির কিছু নেই। গতকাল রাতেও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। সে বলছে চেষ্টা করছে। আমরা তার ক্লাবকে বলেছি।’

হামজা যোগ দিতে না পারলে কোনো সমস্যা দেখছেন না কাবরেরা। তাঁর ভাষ্য, ‘আমরা হামজাকে ছাড়াই প্রস্তুতি নেব। যদি সে যোগ দিতে না পারে, কোনো সমস্যা নেই। এই দল নিয়েই নেপালের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলব আমরা।’

গত মার্চে ভারতের বিপক্ষে অভিষেক হওয়ার পর থেকে হামজাকে ঘিরেই বাংলাদেশের পরিকল্পনা শুরু হয় ম্যাচের জন্য। তাঁকে ছাড়া মানিয়ে নেওয়াটা সহজ হবে না বলে মনে করছেন তপু বর্মণ, ‘সে যদি নেপাল ম্যাচের আগে যোগ দিতে পারে। তাহলে অবশ্যই আমাদের জন্য ভালো হবে। কারণ সবসময় তো হামজাকে দিয়েই সবকিছু শুরু করি এবং তাকে অনুসরণ করি। সে আমাদের সঙ্গে থাকলে অবশ্যই পজিটিভ হতো। তাঁর এখন ব্যস্ত সূচি চলছে। হামজাকে ছাড়া আমাদের জন্য একটু কষ্ট হবে। তবে আমরা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।’

গতকাল দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বসুন্ধরা কিংসের ১০ ফুটবলার। স্কোয়াডে পরিবর্তন এসেছে একটি। প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পাওয়ায় ছিটকে গেছেন আবাহনী লিমিটেডের হোসেন। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে ফর্টিসের ডিফেন্ডার ওমর সজীবকে।

কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি খেলবে বাংলাদেশ। পরশু নেপাল যাবে কাবরেরার দল।

