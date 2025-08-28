চ্যালেঞ্জ লিগে কঠিন গ্রুপে বসুন্ধরা, প্রতিপক্ষ কারা

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে কঠিন গ্রুপে পড়েছে বসুন্ধরা কিংস। পশ্চিমাঞ্চলের ‘বি’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ কুয়েতের কুয়েত এসসি, লেবাননের আল আনসার এফসি ও ওমানের আল সিব ক্লাব। তিনটি ক্লাবই র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে বসুন্ধরার চেয়ে।
প্লে-অফে ১২ আগস্ট সিরিয়ার ক্লাব আল কারামাহকে ১-০ গোলে হারিয়ে মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে বসুন্ধরা। এএফসির টুর্নামেন্টে কখনোই গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি বসুন্ধরা। গত বছর তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছিল তারা।
গ্রুপ পর্বের ম্যাচ তিনটি হবে ২৫, ২৮ ও ৩১ অক্টোবর। বসুন্ধরার গ্রুপের স্বাগতিক দল কুয়েত এসসি। সব ম্যাচ আয়োজন করবে তারা। তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল ও সেরা রানার্সআপ দল খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে।