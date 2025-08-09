ফিফা ইলেকট্রনিক ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো ইলেকট্রনিক ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা অনুমোদিত এই ভার্চুয়াল টুর্নামেন্টে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ খেলবে কনসোল ও মোবাইল ক্যাটাগরিতে।
ফিফার সহযোগিতায় আয়োজিত ই-ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপ, চ্যালেঞ্জার সিরিজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এরপর শুরু হবে জাতীয় পর্যায়ে মনোনয়ন। যেখানে বাফুফে কনসোল বিভাগে ২ জন ও মোবাইল বিভাগে মনোনীত করবে একজনকে।
কনসোল বিভাগের আঞ্চলিক বাছাই চলবে ১৭-২৮ সেপ্টেম্বর। এছাড়া ২-১২ অক্টোবর হবে মোবাইল বিভাগের বাছাই। আঞ্চলিক বাছাইয়ে বাংলাদেশ রয়েছে পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলে। যেখান থেকে কনসোলে তিনটি ও মোবাইল বিভাগ থেকে মূলপর্ব খেলবে চারটি দল।
ছয়টি অঞ্চল থেকে দুই বিভাগে মোট ১১ টি দল জায়গা করে নেবে বিশ্বকাপে। এ ছাড়া আয়োজক হিসেবে থাকছে সৌদি আরব। ১০ ডিসেম্বর রিয়াদে শুরু হবে বিশ্বকাপ। পর্দা নামবে ১৩ ডিসেম্বর।