হোম > খেলা > ফুটবল

ফিফা ইলেকট্রনিক ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রথমবারের মতো ইলেকট্রনিক ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা অনুমোদিত এই ভার্চুয়াল টুর্নামেন্টে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ খেলবে কনসোল ও মোবাইল ক্যাটাগরিতে।

ফিফার সহযোগিতায় আয়োজিত ই-ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপ, চ্যালেঞ্জার সিরিজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এরপর শুরু হবে জাতীয় পর্যায়ে মনোনয়ন। যেখানে বাফুফে কনসোল বিভাগে ২ জন ও মোবাইল বিভাগে মনোনীত করবে একজনকে।

কনসোল বিভাগের আঞ্চলিক বাছাই চলবে ১৭-২৮ সেপ্টেম্বর। এছাড়া ২-১২ অক্টোবর হবে মোবাইল বিভাগের বাছাই। আঞ্চলিক বাছাইয়ে বাংলাদেশ রয়েছে পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলে। যেখান থেকে কনসোলে তিনটি ও মোবাইল বিভাগ থেকে মূলপর্ব খেলবে চারটি দল।

ছয়টি অঞ্চল থেকে দুই বিভাগে মোট ১১ টি দল জায়গা করে নেবে বিশ্বকাপে। এ ছাড়া আয়োজক হিসেবে থাকছে সৌদি আরব। ১০ ডিসেম্বর রিয়াদে শুরু হবে বিশ্বকাপ। পর্দা নামবে ১৩ ডিসেম্বর।

সম্পর্কিত

আইসিসির কাছে ভারতীয় ক্রিকেটারের শাস্তির দাবি করছেন কোচ

এক দিনেই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে বার্সার নেতৃত্ব ফিরে পেলেন স্টেগেন

সৌদি আরবের পেট্রোডলারের দাপটে ব্যতিক্রম রিয়াল

ব্যালন ডি’অরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন রোনালদো

চাঁদপুরের বিস্ময়বালক হতে চায় মেসি

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে সম্মান নিয়ে মাঠ ছাড়তে চান বাংলাদেশ কোচ

তৃষ্ণার হ্যাটট্রিকে বাংলাদেশের ৮ গোলের জয়

চীন সফর বাতিল করল আর্জেন্টিনা, নতুন প্রতিপক্ষ কারা

শান্তির ‘অলিম্পিক গোল’, এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ এগোল ২৪ ধাপ, ভারত-পাকিস্তান কোথায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা