শিরোপায় চোখ রেখে ভুটান যাচ্ছেন অর্পিতারা

অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। তাই আরও একটি অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ খেলতে যাওয়ার আগে শিরোপা ধরে রাখার কথাই বললেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস। ঢাকায় আজ সংবাদ সম্মেলনে অর্পিতা বললেন, ‘আপনাদের আমরা একটি ভালো টুর্নামেন্ট উপহার দিতে চাই। বয়সভিত্তিক দলে আমাদের পারফরম্যান্স বেশ ভালো। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই আমরা।’
২০ আগস্ট ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে ভারত-নেপাল ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বয়সভিত্তিক এই সাফ। উদ্বোধনী দিনে স্বাগতিক ভুটানের সঙ্গে সন্ধ্যায় খেলবে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্ট খেলতে আগামীকাল ভুটানের উদ্দেশে রওনা দেবেন বাংলাদেশের মেয়েরা।
গতকাল টুর্নামেন্টের জন্য ২৩ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।
বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও স্বাগতিক ভুটানকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট হবে লিগপদ্ধতিতে। সবাই সবার সঙ্গে দুবার করে খেলবে। সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া দলই জিতবে শিরোপা। প্রতিযোগিতার সব ম্যাচই হবে থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে।
টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের কোচের দায়িত্ব পালন করবেন মাহবুবুর রহমান লিটু। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে দলের লক্ষ্য নিয়ে তিনি বললেন, ‘আমাদের মেয়েরা আশা করি আপনাদের হতাশ করবে না। সিনিয়র-জুনিয়র মিলে ভালো করবে দল।’
ভালো করার কথা নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণের মুখেও, ‘ম্যাচ ধরে ধরে আমরা এগোতে চাই। আমাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।’
বাংলাদেশ দল: অর্পিতা বিশ্বাস (অধিনায়ক), ইয়ারজান বেগম, মেঘলা রানী, মমিতা খাতুন, শিউলি রায়, তানিয়া আক্তার, অর্পিতা বিশ্বাস (অধিনায়ক), ফাতেমা আক্তার, উম্মে কুলসুম, আরিফা আক্তার, মোসাম্মত আলমিনা, রেশমি আক্তার, থুইনুয়া মারমা, সুরভী আকন্দ, ক্রানুচিং মারমা, রিয়া, আলফি আক্তার, প্রতিমা রানী, জবা রানী, সুরভী রানী, মামনী চাকমা, ঈশিতা ত্রিপুরা, পূর্ণিমা মারমা ও আমেনা খাতুন।
অ-১৭ মেয়েদের সাফে বাংলাদেশের খেলা
তারিখ প্রতিপক্ষ
২০ আগস্ট ভুটান
২২ আগস্ট ভারত
২৪ আগস্ট নেপাল
২৭ আগস্ট নেপাল
২৯ আগস্ট ভুটান
৩১ আগস্ট ভারত