কাতার বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে কী বললেন এমবাপ্পে

কাতার বিশ্বকাপের পর গত হয়েছে প্রায় ৩ বছর। লম্বা সময় পরও ফাইনালে আর্জেন্টনার কাছে হারার ক্ষত দগদগে কিলিয়ান এমবাপ্পের মনে। একই সঙ্গে বাস্তবতাও স্বীকার করছেন এই তারকা ফরোয়ার্ড। তাঁর মতে, যোগ্য দল হিসেবেই সেবার শিরোপা জিতেছে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা।
২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর লুসাইল স্টেডিয়ামে দারুণ এক ফাইনাল উপহার দিয়েছে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স। যেটাকে বিশ্বকাপের ইতিহাসের সেরা ফাইনাল হিসেবেও মনে হয় করা হয়। সেদিন ১২০ মিনিটের খেলা শেষে ৩–৩ সমতা ছিল দুই দল। টাইব্রেকারে লা আলবিসেলেস্তেদের সঙ্গে পেরে উঠেনি ফরাসিরা। দুটি শট ঠেকিয়ে ফ্রান্সের স্বপ্নভঙ্গ করেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। তাই হ্যাটট্রিক করেও দেশকে তৃতীয় শিরোপা এনে দিতে পারেননি এমবাপ্পে।
কাতার বিশ্বকাপের লম্বা সময় পর আর্জেন্টিনার বিপক্ষে উত্তেজনায় ঠাঁসা ফাইনাল নিয়ে কথা বলেছেন এমবাপ্পে। সে হারের ক্ষতে প্রলেপ দিতে ২০২৬ বিশ্বকাপে ভক্তদের জন্য দারুণ কিছু করার আভাস দিলেন তিনি। এমবাপ্পে বলেন, ‘ফাইনালে কিছু সময় আমরা দারুণ ফুটবল খেলেছি। কিন্তু পুরো ম্যাচের হিসেব করলে জয়টা আর্জেন্টিনারই প্রাপ্য ছিল। এই হারটা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমরা সেই হারের স্মৃতি ভুলে যেতে চাই না। সামনেই ২০২৬ বিশ্বকাপ। সে আসরে আমরা আর এমন কষ্টের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চাই না।’
এমবাপ্পে বোঝাতে চাইলেন, দল হারায় ফাইনালে করা হ্যাটট্রিক খুব একটা বিশেষ নয় তাঁর কাছে, ‘ফাইনালে সবাই জিততে মুখিয়ে থাকে। গোল করাটাই আসল কথা নয়। সে ম্যাচে দারুণ লড়াই হয়েছে। ভালো খেলায় আর্জেন্টিনার জন্য জয় প্রাপ্য ছিল।’