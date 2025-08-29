লঙ্কানদের এবার কি চমকে দিতে পারবে জিম্বাবুয়ে

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে সবশেষ মুখোমুখি হয়েছে ২০২৪-এর জানুয়ারি। সেবার ম্যাচটি হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। ১৯ মাস পর আবার মুখোমুখি হচ্ছে এই দুই দল। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় হারারে স্পোর্টস ক্লাবে শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। রাতে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ আছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-আফগানিস্তান
রাত ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১