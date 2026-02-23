হোম > খেলা > ফুটবল

মেসির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ, আসল ঘটনা কী

এলএএফসি-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ শেষে রেফারিদের কক্ষে লিওনেল মেসি ঢুকেছেন বলে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ছবি: এএফপি

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নতুন মৌসুমের শুরুটা লিওনেল মেসির জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। লস অ্যাঞ্জেলেসের এলএ মেমোরিয়াল কলিসিউমিন স্টেডিয়ামে গতকাল ইন্টার মায়ামি ৩-০ গোলে হেরেছে এলএএফসির কাছে। এমনকি এই ম্যাচ শেষে মেসির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে।

এলএএফসি-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ শেষে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রেফারিদের কক্ষে মেসি ঢুকছেন। দীর্ঘদিনের সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মেসি তা শোনেননি। ম্যাচ কর্মকর্তাদের কক্ষে বিনা অনুমতিতে ঢুকেছেন বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। পরে এমএলএস ফুটবলের অন্যতম জনপ্রিয় ওয়েবসাইট গোল ডট কমকে জানিয়েছে মেসি কোনো অননুমোদিত এলাকায় ঢোকেননি। যে পাশ দিয়ে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড যাচ্ছিলেন, সেটা কোনো নিষিদ্ধ এলাকা নয়। আর যে দরজা দিয়ে মেসির ঢোকার ছবি ভাইরাল হয়েছে, সেটা আসলে রেফারিদের লকার রুম নয়।

পেশাদার রেফারি সংস্থার কমিউনিকেশন পরিচালক ক্রিস রিভেট ইএসপিএন-কে নিশ্চিত করেছে, মেসি অফিসিয়ালদের রুমে প্রবেশ করেননি। তার কথা, ‘আমরা নিশ্চিত যে মেসি ম্যাচ কর্মকর্তাদের কক্ষে ঢোকেননি। তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি।’

মেসির যে ঘটনা নিয়ে এত আলোচনা, আসলে সেই ব্যাপারে কিছুই জানেন না ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাশচেরানো। এলএএফসি-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মাশচেরানো বলেন, ‘আমি আসলে কিছুই দেখিনি। সত্যিটা হচ্ছে ম্যাচ শেষ হওয়া মাত্রই লকার রুমে চলে গেছি আমি।’

এলএ মেমোরিয়াল কলিসিউমিন স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে ৭৬ হাজার দর্শক গতকাল ইন্টার মায়ামি-এলএএফসি ম্যাচ দেখেছেন। ৩৮ মিনিটে গোল করেছেন ডেভিড মার্তিনেজ। ৭৩ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন ডেনিস বুয়াঙ্গা। ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজা যখন সময়ের অপেক্ষা, সেই মুহূর্তে আরও এক গোল করেছে এলএএফসি। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৪ মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেছেন নাথান ওর্দাজ।

