১১ বছর পর ব্রাদার্সের কাছে হারল আবাহনী, মোহামেডানের হোঁচট

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম রাউন্ডের মতো দ্বিতীয় রাউন্ডেও জয় খুঁজে পেল না বড় পরাশক্তিরা। আজ কুমিল্লায় ঘরের মাঠে ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে আবাহনী লিমিটেড। গাজীপুরে পুলিশ এফসির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।
প্রথম ম্যাচে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্রয়ে মাঠ ছেড়েছিল আবাহনী। ব্রাদার্সের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ছিল তাদের। অথচ আকাশি-নীলদের ওপর দুই অর্ধেই দাপট দেখিয়েছে। ১১ বছর পর লিগে আবাহনীকে হারানোর স্বাদ পেল তারা। সর্বশেষ জয়টি এসেছিল ২০১৪ সালের এপ্রিলে।
শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে ব্রাদার্সকে এগিয়ে দেন নেপালি ফরোয়ার্ড অঞ্জন বিস্তা। মার্কোস রুদওয়ের সিলভার কাটব্যাক থেকে আবাহনী গোলরক্ষক মিতুল মারমাকে সহজেই পরাস্ত করেন তিনি।
এগিয়ে থেকে বিরতিতে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের ৫৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ব্রাদার্স। সেখান ভুলটা আবাহনীরই। বক্সের ভেতর অঞ্জনকে ফাউল করে বসেন ডিফেন্ডার হাসান মুরাদ। ফলস্বরূপ পেনাল্টি থেকে গোপীবাগের দলটিকে ফের উচ্ছ্বাসে ভাসান মার্কোস।
ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠা আবাহনী ব্যবধান কমায় যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে। জাফর ইকবালের ক্রসে হেডে গোল করেন সুলেমান দিয়াবাতে। আবাহনী জার্সিতে এটি তাঁর প্রথম গোল। কিন্তু তা কেবলই সান্ত্বনার হয়ে থাকল।
শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে আবাহনীর মতো এতটা বিবর্ণ অবশ্য ছিল না মোহামেডান। ১৯ মিনিটে রহমত মিয়ার লং থ্রো ক্লিয়ার করতে পারেনি পুলিশ এফসি। বল মাটিতে পড়ার আগেই বাঁ পায়ের শটে সাদা-কালোদের এগিয়ে দেন রহিম উদ্দিন।
ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে বিরতির পরই ম্যাচে ফিরে আসে পুলিশ। ৪৯ মিনিটে শফিক কাগিমুর কর্নার থেকে দারুণ হেডে বল জালে জড়ান মোহাম্মদ বাবলু। এরপর আর আলাদা করা যায়নি দুই দলকে। মোহামেডানের জন্য প্রাপ্তি হলো প্রথম ম্যাচে ফর্টিস এফসির কাছে অঘটন ভুলে হার এড়াতে পেরেছে তারা।
দিনের অপর ম্যাচে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি। মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে ৫২ মিনিটে পুরান ঢাকার ক্লাবটি এগিয়ে যায় ক্লেমন্ত আদুর গোলে। যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাজন হাওলাদার।
২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে রহমতগঞ্জ। সমান ৪ পয়েন্ট পুলিশেরও। ১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের আট ও নয়ে আছে আবাহনী ও মোহামেডান।