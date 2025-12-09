ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার দলের বিপক্ষে কেমন করলেন বাংলাদেশের ৪ প্রবাসী ফুটবলার

ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের সাও বের্নার্দো ও আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লন নামে দুটি দল এসেছিল লাতিন বাংলা সুপার কাপ নামের টুর্নামেন্ট খেলতে। সেখানে রেড গ্রিন ফিউচার স্টার নামে অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশও। বাংলাদেশের এই দল ও তাদের কোচিং স্টাফ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনেরই করে দেওয়া।
লাতিন বাংলা সুপার কাপ বাফুফের টুর্নামেন্ট না। তবে বাফুফে এখানে খুব একটা জড়িত না থাকলেও এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ ছিল চার প্রবাসী ফুটবলার। ক্যাসপার হক, বীতশোক চাকমা, ইব্রাহিম নাওয়াজ, ইশান মালিক—এই চার ফুটবলারের কে কেমন খেললেন, সেটি বিশ্লেষণ করেছেন এস এম ইমরুল হাসান। কাদের জাতীয় দলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লনের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন ইমরুল।
প্রথম ম্যাচে সাও বার্নার্দোর কাছে ৪-০ গোলে হেরে যায় রেড গ্রিন ফিউচার স্টার। ব্রাজিলের ফুটবলাররা শারীরিক গঠন ও খেলার ধরনে অনেক এগিয়ে। আর আর্জেন্টাইনরা তো গতকাল পুরো শরীরনির্ভর খেলা খেলেছেন। লাল কার্ড, মারামারি দেখা গেছে এই ম্যাচে। তবে চার প্রবাসী ফুটবলার ও স্থানীয় ফুটবলাররা কেমন করেছেন, সেটিই ছিল দেখার। কারণ, বয়সভিত্তিক এই দল থেকেই ভবিষ্যতের ফুটবলার উঠে আসবেন জাতীয় দলে।
ক্যাসপার হক
৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই ডিফেন্ডার এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে। জাতীয় স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলার গত জুনের ট্রায়ালে এসেছিলেন। তিনি বেশ নজর কেড়েছিলেন। তার পর থেকেই আলোচনায় ছিলেন। গত অক্টোবরে তিনি হাতে পান তাঁর বাংলাদেশি পাসপোর্ট। লাতিন বাংলা সুপার কাপে তিনি সুযোগ পান রেড গ্রিন ফিউচার স্টার দলে। এর মধ্যে পারফরম্যান্সে বেশি নজর কেড়েছেন ক্যাসপারই। তাঁকে নিয়ে আজকের পত্রিকাকে রেড গ্রিন ফিউচার স্টারের কোচ ইমরুল বলেন, ‘যদি আমরা চারজনের মধ্যে বলি, তাহলে ক্যাসপার ভালো অবস্থায় আছে। দলের নেতা হিসেবে ভালো খেলেছে। আগের ম্যাচে (ব্রাজিল) ভালো করেছিল। পরবর্তী সময়ে যখন জাতীয় দল গঠন করা হবে, তখন জাতীয় দলের কোচ ও নির্বাচকেরা তার ওপর দৃষ্টি রাখবেন। আসলে এটা কোচের ওপর নির্ভর করে। কোচ কাকে চান, তার ওপর নির্ভর করে।’
বীতশোক চাকমা
তিনি একজন ফরোয়ার্ড। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন। খুব প্রতিভাবান এক ফরোয়ার্ড। গত জুনের ট্রায়ালে তিনি দুটি গোলও করেছিলেন। তখন তাঁর পারফরম্যান্স বেশ নজর কেড়েছিল। এরপর তার বাংলাদেশে আসা না আসা নিয়ে অনেক সংশয় ছিল। বাফুফে থেকেও তাঁর সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ করেনি বলে তিনি জানিয়েছিলেন। তবে তিনি লাতিন বাংলা সুপার কাপে দুটি ম্যাচেই খেলার সুযোগ পেয়েছেন। তবে পূর্ণ ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ তিনি পাননি। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলেছেন ৬০ মিনিট। বীতশোক নিজেকে কতটুকু মেলে ধরতে পারলেন, সে বিষয়ে ইমরুলের ব্যাখ্যা, ‘অবশ্যই সে ভালো ফুটবলার। টেকনিকালি খুব ভালো। আমার মনে হয় বীতশোক ম্যাচে নেই। তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্র থেকে দীর্ঘ সফর করে এসেছে। ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্য তেমন সময় পায়নি। পর্যাপ্ত সময় পেলে ধকল কাটিয়ে ভালো পারফর্ম করত। তাঁকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে। টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল সব মিলিয়ে সে ভালো।’
ইব্রাহিম নাওয়াজ
তিনি মূলত একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। ক্যাসপারের মতো তিনি এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে। ইব্রাহিমের উচ্চতাও ৬ ফুট। রক্ষণের খেলোয়াড় হিসেবে ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলেছেন ৮০ মিনিট। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলেছেন ৯০ মিনিট। ইমরুলের চোখে ইব্রাহিমের পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো ছিল। জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল ইমরুল বলেন, ‘ইব্রাহিম অবশ্যই ভালো। আমাদের মাঝমাঠে নেতৃত্ব দিয়েছে। পুরো ম্যাচই ভালো খেলেছে। কিছু কিছু টুকটাক সমস্যা ছাড়া সবই ভালো ছিল। আলহামদুলিল্লাহ।’
ইশান মালিক
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আসা এই প্রবাসী একজন মিডফিল্ডার। লাতিন বাংলা সুপার কাপের দুই ম্যাচে পূর্ণ গেমটাইম পাননি। ব্রাজিলের সাও বের্নার্দোর বিপক্ষে প্রথমার্ধে খেলেছিলেন। কিন্তু আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লনের বিপক্ষে তিনি মাঠেই নামতে পারেননি। তিনি পূর্ণ ফিট ছিলেন না বলে খেলতে পারেননি। তবে সূত্র জানিয়েছে, ফিট থাকলেও তাঁকে খেলাননি ইমরুল। আর্জেন্টিনার শরীরনির্ভর ফুটবলের কারণেই ইশানকে খেলানো হয়নি বলে জানিয়েছেন ইমরুল। রেড গ্রিন ফিউচার স্টারের কোচ বলেন, ‘ইশান মালিক চোটে পড়েছে। কিছুটা সমস্যা আছে। আমরা জানি, আর্জেন্টিনা শরীরনির্ভর দল। তারা অনেক বেশি রাফ ফুটবল খেলে। তাকে শেষ ১০-১৫ মিনিট নামানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। তবে আপনারা দেখেছেন, এত বেশি রাফ ফুটবল তারা খেলেছে। বাচ্চা একটা ছেলে। তাকে এই খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাইনি।’
লাতিন বাংলা সুপার কাপে স্থানীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্সও নজর কেড়েছে ইমরুলের। রেড গ্রিন ফিউচার স্টারের কোচ বলেন, ‘স্থানীয় ফুটবলার অনেকেই ভালো করেছে। মানিক ভালো করেছে। কামাল ভালো করেছে। একরামুল ভালো করেছে। আজ দেখেছেন যে প্রথমার্ধে রাইট উইং ব্যাকে খেলেছে মাসুদ। দারুণ করে ছেলেটা। একদম আজকে তার দ্বিতীয় ম্যাচ এখানকার। একদম নতুন ছেলে। ভালো করেছে।’