বাংলাদেশের ক্লাবে অভিষেকে কেমন খেললেন আলোচিত কিউবা মিচেল

কাতারের দোহায় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্রাথমিক পর্বে রাতে বসুন্ধরা কিংস খেলেছে সিরিয়ার ক্লাব আল কারামাহর বিপক্ষে। এই ম্যাচকে ঘিরে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন কিউবা মিচেল। কিন্তু আলোচিত এই ফুটবলার বসুন্ধরা কিংসের শুরুর একাদশে না থাকায় অবাক হয়েছেন অনেকেই। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৬৫ মিনিটে রাফায়েল অগুস্তার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন কিউবা। সে সময় বসুন্ধরা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলছিল। আল কারামাহর আক্রমণ ঠেকাতেই ব্যস্ত ছিল বাংলাদেশি ক্লাবটি।
২৫ মিনিট খেলে তেমন কিছু করতে পারেননি কিউবা, অবশ্য করার সুযোগও তাঁর কাছে আসেনি খুব বেশি। সমর্থকেরা আশা হারানোর কিছু দেখছেন না এতে। ম্যাচের শেষভাগে এসে তিনি দুটি কর্নার নিয়েছেন। যার মধ্যে ৮৫ মিনিটে কিউবা একদম হিসেব করে শট করে বলটা পৌঁছে দিয়েছেন ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেনের কাছে। রাকিব হেড দিলেও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক সেটা দারুণভাবে প্রতিহত করেছেন। দ্রুতই আরও একটি কর্নার নিয়েছেন কিউবা। দুটি কর্নার ছাড়া তাঁকে নিয়ে বলার মতো সেভাবে কিছু নেই। তবে ম্যাচশেষে কিউবার হাস্যোজ্জ্বল মুখ বলে দলের সঙ্গে মিশতে হয়তো খুব বেশি সময় লাগবে না।
সিরিয়ার ক্লাব আল কারামাহকে ১-০ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে বসুন্ধরা। কাতারের দোহার সুহেম বিন হামাদ স্টেডিয়ামে বসুন্ধরার জয়সূচক গোলটি করেছেন এমানুয়েল সানডে। ৬ মিনিটে কর্নার থেকে জটলা থেকে বল পেয়ে এমানুয়েল টনি বাড়িয়ে দেন সানডের দিকে। সানডের শট পোস্টে লেগে জড়িয়েছে জালে।
কিউবাকে নিয়ে গত তিন-চার মাস ধরেই চলছে আলোচনা। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ফুটবলার বেড়ে উঠেছেন ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে। ইংলিশ ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের যুব দলেও খেলেছেন তিনি। বাংলাদেশি পাসপোর্ট হাতে পেয়েছেন জুন মাসে। আন্তর্জাতিক ফুটবল না হলেও বাংলাদেশের হয়ে পথচলাটা এক অর্থে গত রাতেই শুরু হয়েছে কিউবার। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সুযোগ পেলে কী করতে পারবেন, সেটা সময়ের হাতেই তোলা থাকল।
কাতার থেকে বাহরাইনে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কিউবা। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলার কথা রয়েছে তাঁর। ৩ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভিয়েতনামের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমেন ও ৯ সেপ্টেম্বর শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর। সবগুলো ম্যাচ হবে ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে। কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ৫ দিন আগে যাবে ভিয়েতনামে যাবে বাংলাদেশ। এর আগে ১৮ ও ২২ আগস্ট বাহরাইনে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাহরাইন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে।