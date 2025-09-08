নেপালে কারফিউ, স্থগিত বাংলাদেশের অনুশীলন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করায় ও সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আজ সোমবার রাজপথে নেমেছে নেপালের তরুণেরা। কাঠমান্ডুর নয়া বানেশ্বর বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশের গুলি ও সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ১৪ জন। শুধু তা-ই নয়, শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় জারি হয়েছে কারফিউ। এমন পরিস্থিতিতে স্থগিত করা হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল দলের অনুশীলন।
নয়া বানেশ্বর থেকে দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামের দুরত্ব প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার। দুপুর ৩টা থেকে সেখানেই অনুশীলন করার কথা ছিল। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে হোটেল ছেড়ে বের হতে পারেননি জামাল-তপুরা।
কাল দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি রুদ্ধদ্বারে আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে। ম্যাচের আগে বাংলাদেশ আদৌ অনুশীলন করতে পারবে কি না, তা অনিশ্চিত।
৬ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে জয় নিয়েই দেশে ফিরতে চান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। আজ দুপুরে টিম হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘প্রথম ম্যাচ ড্র করেছি, কিন্তু আমরা জয়ের স্বাদ নিয়ে ফিরতে চাই। সেটি আমাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে অন্তত আগের পারফরম্যান্স ধরে রাখা, কারণ ম্যাচটি আমাদের জন্য খুবই কার্যকর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। তবে অবশ্যই আমরা জয়ের জন্যই নামব। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আগামীকাল জেতার জন্য।’
একই সুর অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার কণ্ঠেও, ‘একই দলের বিপক্ষে কয়েক দিনের মধ্যে আবার খেললে, তখন অবশ্যই ভাবতে হয় কোথায় আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া যায়, কোথায় উন্নতি করা যায়, প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা কোথায়—এসব বিষয় আলোচনা করা যায় হয়। তাই আজকের মধ্যে আমাদের সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে, আগামী ম্যাচে কীভাবে আরও ভালো করা যায়। যদিও এগুলো প্রস্তুতি ম্যাচ, কিন্তু আমরা সবাই জিততে চাই।’