হ্যাটট্রিক করে রিয়ালকে ‘হুমকি’ দিয়ে রাখলেন বার্সা তারকা

উয়ফা চ্যাম্পিয়নস লিগে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে বার্সেলোনার ৬–১ গোলের জয়ের নায়ক ফারমিন লোপেজ। দারুণ এক হ্যাটট্রিকে ম্যাচের পুরো আলো নিজের দিকে টেনে নেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার কাম উইঙ্গার। এবার রিয়াল মাদ্রিদকে হারানোর হুমকি দিয় রাখলেন এই স্প্যানিশ তারকা।
নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের যাত্রা শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে পিএসজির কাছে হেরে বসে বার্সা। তাই ঘুরে দাঁড়ানোর দরকার ছিল স্প্যানিশ জায়ান্টদের। অলিম্পিয়াকোসকে উড়িয়ে সে কাজটা বেশ ভালোভাবেই করেছে কাতালানরা।
সম্প্রতি হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে ম্যাচটা আরও একটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বার্সার জন্য। লা লিগায় আগামী ২৬ অক্টোবর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের আতিথেয়তা নেবে তারা। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর আগে এই জয়ের আত্মবিশ্বাস বেশ কাজে দেবে হান্সি ফ্লিকের দলের জন্য।
অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের পর লোপেজ বলেন, ‘দারুণ অনুভূতি নিয়ে আমরা এল ক্লাসিকোতে খেলতে নামব। এই ম্যাচটা সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি রিয়ালের বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করতে পারব এবং জয় তুলে নেব। আমি সব সময় চেষ্টা করি মাঠে নিজের সেরাটা দেওয়ার। যেন আমি আরও বেশি সুযোগ পাই।’
প্রথমবারের মতো হ্যাটট্রিক করায় একটু বেশিই খুশি লোপেজ। সামনের দিনগুলোতেও দলের জয়ে অবদান রাখতে চান তিনি, ‘আমি সত্যিই খুব খুশি। আমাদের এমন একটা জয়ের প্রয়োজন ছিল। ম্যাচটা আমরা ভালোভাবেই শেষ করেছি। আমাদের নজর এখন এল ক্লাসিকোর দিকে। এখন আমরা ক্লাসিকোর দিকে তাকিয়ে আছি। এটা আমার প্রথম হ্যাটট্রিক। হ্যাটট্রিক করে আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আমি সামনের ম্যাচগুলোতেও আমার কাজ চালিয়ে যাব।’
দুটি পজিশনে খেলতে পারলেও নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান না লোপেজ। কোচ যেখানে চাইবেন সেখানেই খেলতে প্রস্তুত তিনি, ‘নিজেদের গতি ধরে রাখার জন্য আমি পুরো দলের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। আমি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে খেলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আমার কাজ হলো পারফরম্যান্সের উন্নতি করা। কোচ যেখানে চাইবে আমি সেখানেই খেলব।’