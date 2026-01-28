শেষ রাউন্ডে কার কী দরকার

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের শেষ রাউন্ড আজ। এই রাউন্ডে নির্ধারিত হবে—পয়েন্ট টেবিলের শেষ আটে থেকে কারা সরাসরি শেষ ষোলোয় উঠবে, আর কারা শেষ ষোলোয় ওঠার জন্য খেলবে প্লে-অফ। এ হিসাবে নকআউটে যাওয়ার সম্ভাবনায় আছে যেসব দল, তাদের সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এই শেষ রাউন্ডের ম্যাচের আজকের রাত।
লিগ পর্বে অংশ নেওয়া মোট ৩৬ দলের মধ্যে শুধু চারটি দলই নকআউটের সম্ভাবনার বাইরে চলে গেছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট, কাইরাত আলমার্তি, স্লাভিয়া প্রাহা, ভিয়ারিয়াল—এই চার দলের বাইরে অন্য ৩২ দলের আছে নকআউট রাউন্ডে ওঠার সম্ভাবনা।
শেষ রাউন্ডের আগে এই যে আর্সেনাল আর বায়ার্ন শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে, এই দুই দলের মধ্যে আছে প্রতিযোগিতার লিগ পর্ব শেষে শীর্ষে থাকার লড়াই! সাত ম্যাচের সাতটিতে জিতে ২১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আর্সেনাল। আজ শেষ ম্যাচে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা আলমার্তি কাইরাতের বিপক্ষে খেলবে আর্সেনাল। এ ম্যাচে ড্র করলেই শীর্ষে থাকা নিশ্চিত হবে তাদের এবং শেষ ষোলোর ড্রয়ে পাবে তুলনামূলকভাবে সহজ প্রতিপক্ষ। আর আর্সেনালকে পেছনে ফেলে শীর্ষ ওঠার গাণিতিক সম্ভাবনা আছে বায়ার্নের। এর জন্য পিএসভি আইন্দোহফেনকে আজ বড় ব্যবধানে হারাতে এবং তাকিয়ে থাকতে হবে আর্সেনালের হারের দিকে।
শীর্ষে আটে থেকে সরাসরি শেষ ষোলোয় ওঠার লড়াইয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, টটেনহাম, পিএসজি, নিউক্যাসল ও চেলসি। আজ বেনফিকাকে হারিলেই শেষ আটে থেকে শেষ ষোলোয় উঠে যাবে রিয়াল। রিয়ালের মতো একই সমীকরণে দাঁড়িয়ে লিভারপুল ও টটেনহাম। এ জন্য কারাবাগ এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে জিততে হবে তাদের। আলোচনায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজির বিপক্ষে নিউক্যাসলের ম্যাচও। এই ম্যাচ জিততে না পারলে দুই দলের সামনেই প্লে-অফের ঝুঁকি। একই সমীকরণে দাঁড়িয়ে চেলসি-নাপোলির ম্যাচও। আর বার্সেলোনা, স্পোর্টিং সিটি কিংবা ম্যানচেস্টার সিটি—যারা নকআউট এরই মধ্যে নিশ্চিত করছে, তাদের জন্য গোল ব্যবধান একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে শেষ রাউন্ডে।
শেষ ষোলো নিশ্চিত: আর্সেনাল, বায়ার্ন মিউনিখ
নকআউট/প্লে-অফ অনিশ্চিত: আতালান্তা, আতলেতিকো, বার্সেলোনা, চেলসি, ইন্টার মিলান, জুভেন্তাস, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি, নিউক্যাসল, পিএসজি, রিয়াল মাদ্রিদ, স্পোটিং সিপি, টটেনহাম
নকআউট পর্ব থেকে বাদ: ফ্রাঙ্কফুর্ট, কাইরাত আলমার্তি, স্লাভিয়া প্রাহা, ভিয়ারিয়াল