বাহরাইনকে হারিয়ে স্বপ্ন থেকে এক ধাপ দূরে বাংলাদেশ

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন থেকে বাংলাদেশ মাত্র এক ম্যাচ দূরে। আজ বাহরাইনকে ২-১ গোলে হারিয়ে লাল-সবুজের কিশোররা বাঁচিয়ে রেখেছে মূলপর্বে খেলার আশা।
এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে টানা চার জয় তুলে নিল বাংলাদেশ। ‘এ’ গ্রুপ থেকে স্বাগতিক চীন এখন বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী। তারাও তিন ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে তিনটিতে। সন্ধ্যায় তারা মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার। যে দলটিকে বাংলাদেশ হারিয়েছে ৫-০ গোলে।
লঙ্কানদের বিপক্ষে চীন জিতলে শেষ ম্যাচে পরশু বাংলাদেশের বিপক্ষে হবে তাদের মূল লড়াই। ওই ম্যাচে এগিয়ে যাওয়া দলটিই পাবে এশিয়ান কাপের মূলপর্বের টিকিট।
চীনে চংকিংয়ে এদিন প্রথমার্ধে গোল না পেলেও বাংলাদেশ খেলেছে আক্রমণাত্মক ফুটবল। নাজমুল হুদা ফয়সাল, রিফাত ও অপু বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগ তৈরি করেন। ২০ ও ২৮ মিনিটে আসে সেরা দুই সুযোগ। কিন্তু ফরোয়ার্ড রিফাত কাজী এগিয়ে নিতে পারেননি দলকে।
প্রথমার্ধে ফ্রি-কিক ও কর্নার থেকেও গোলের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। ৩৪ মিনিটে চাপ বাড়ায় বাহরাইন। তবে গোলরক্ষক আলিফ রহমানের অসাধারণ সেভ দলকে ম্যাচে রাখে। এরপর ডিফেন্ডার কামালের গোললাইন ক্লিয়ারে বেঁচে যায় বাংলাদেশ।
দ্বিতীয়ার্ধে খেলা আরও জমে ওঠে। ৪৭ মিনিটে মানিকের নিখুঁত ক্রসে রিফাত শট নেন। তবে বাহরাইন গোলরক্ষক আরও একবার দেয়াল হয়ে দাঁড়ান। অবশেষে আসে সাফল্যের দেখা। ৫৯ মিনিটে সাব্বিরের লং থ্রো ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন বাহরাইনের ডিফেন্ডার। সুযোগটি লুফে নিয়ে ‘সুপার সাব’ বায়েজিত দারুণ শটে গোল করে লাল-সবুজকে এগিয়ে নেন। এর ৬ মিনিট পরই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু আবারও রিফাতকে থামান বাহরাইনের গোলরক্ষক। রিবাউন্ডে বায়েজিত শট নিলেও প্রতিপক্ষের গোলকিপার ধরে ফেলেন বল।
৬৮ মিনিটে রিফাতের শট ফিরিয়ে দেন বাহরাইন গোলরক্ষক। কিন্তু ৭২ মিনিটে আর পারেননি। অধিনায়ক ফয়সালের থ্রু পাস থেকে মানিক বল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দূর থেকে চমৎকার লং শটে করেন দলের দ্বিতীয় গোল। ৮৫ মিনিটে এক গোল শোধ করে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে বাহরাইন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে আর সুযোগ দেয়নি বাংলাদেশের কিশোররা।