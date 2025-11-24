হোম > খেলা > ফুটবল

মেসি ভেলকিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাছাকাছি এখন ইন্টার মায়ামি

লিওনেল মেসির ঝলকে উড়ে গেল সিনসিনাটি। ছবি: এএফপি

ফর্মে থাকা লিওনেল মেসিকে থামানো যেন প্রতিপক্ষ দলের কাছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। রক্ষণ দুর্গ ভেদ করে যেমন গোল করেন, একই সঙ্গে তিনি সতীর্থদের দিয়েও গোল করান। এবার তাঁর ভেলকিতে আরও এক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ইন্টার মায়ামি।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে ওহিওর টিকিউএল স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) কনফারেন্স কাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে ইন্টার মায়ামি-সিনসিনাটি। ম্যাচটি যেন সিনসিনাটি-মায়ামি নয়, লড়াই চলছিল মেসির সঙ্গে সিনসিনাটির। সিনসিনাটিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইন্টার মায়ামি। মায়ামির এই চার গোলেই অবদান রেখেছেন মেসি। তাতে এমএলএস কাপ জয়ের পথে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে মায়ামি। ইস্টার্ন কনফারেন্সের ফাইনালে আগামী শনিবার মায়ামি খেলবে নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে। এই ম্যাচ জিতলে প্রথমবারের মতো এমএলএস কাপের ফাইনালে খেলবে মায়ামি।

সিনসিনাটির বিপক্ষে কনফারেন্স কাপের সেমিফাইনালে ১৯ মিনিটে এগিয়ে যায় মায়ামি। মাতেও সিলভেত্তির অ্যাসিস্টে গোল করেন মেসি। প্রথমার্ধ মায়ামি ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের রক্ষণদুর্গে বারবার হানা দেয় মেসির দল। প্রথম ১১ মিনিটে কোনো গোল না হলেও ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে বেশি সময় লাগেনি মায়ামির। ৫৭ থেকে ৭৪—এই ১৭ মিনিটে তিন গোল করে হাভিয়ের মাশচেরানোর মায়ামি। ৫৭ মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে গোল করেন সিলভেত্তি। এরপর ৬২ ও ৭৪ মিনিটে জোড়া গোল করেন তাদিও আলেন্দে। দ্বিতীয়ার্ধের এই তিন গোলেই অবদান রেখেছেন মেসি।

৭৬ মিনিটে আলেন্দের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন লুইস সুয়ারেজ। ৮৮ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েও সেটা কাজে লাগাতে পারেননি সুয়ারেজ। এবার তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন মেসি। ঠিক তার ২ মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে আরও একটি গোল হতে পারত। ৮৬ মিনিটে মেসির থ্রু বল থেকে রদ্রিগো দি পল শট নেন সিনসিনাটির গোলপোস্ট বরাবর। কিন্তু সিনসিনাটি গোলরক্ষক রোমান সেলেন্তানো সেটা প্রতিহত করেন। শেষ পর্যন্ত ৪-০ গোলে জিতে এমএলএস কনফারেন্স কাপের ফাইনালে ওঠে মায়ামি। একই দিনে সুবারু পার্কে কনফারেন্স কাপের আরেক সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে ফিলাডেলফিয়া-নিউইয়র্ক সিটি। ম্যাক্সিমিয়ানো মোরালেজের গোলে ১-০ গোলে জেতে নিউইয়র্ক সিটি।

২০২৩-এর জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত ইন্টার মায়ামির জার্সিতে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে মেসি খেলেছেন ৮৬ ম্যাচ। করেছেন ৭৭ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন ৪১ গোলে। ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড—মায়ামির জার্সিতে এই দুটি শিরোপা জিতেছেন মেসি।

