প্রথম ধাপেই ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ১০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ দেখতে ভক্ত-সমর্থকদের তর সইছে না। ছবি: ফিফা

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে সাড়ে সাত মাসের মতো সময় বাকি। সময় যতই এগিয়ে আসছে, টুর্নামেন্ট ঘিরে রোমাঞ্চ তত বাড়ছে। ভক্ত-সমর্থকেরা টিকিট টেতে উন্মুখ হয়ে আছেন। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ সামনে রেখে প্রথম ধাপেই ১০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে।

এ মাসের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। সেই কার্যক্রম শুরুর পর গতকাল ফিফা নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, প্রথম ধাপে ১০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত বিশ্বের ২১২টি দেশ ও অঞ্চল থেকে সমর্থকেরা টিকিট কিনেছেন বলে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা নিশ্চিত করেছে। সবচেয়ে বেশি টিকিট কেনা হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের তিন আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো থেকে। বিশ্বকাপের টিকিট কেনায় শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় অপর সাত দেশ ইংল্যান্ড, জার্মানি, ব্রাজিল, স্পেন, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স বলে ফিফা জানিয়েছে। কিন্তু কোন ম্যাচে কত টিকিট বিক্রি হয়েছে, সেটা বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা জানায়নি।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ ঘিরে কী পরিমাণ উন্মাদনা, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ সামনে রেখে ‘ভিসা প্রিসেল ড্র’-এর মাধ্যমে ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে টিকিট বিক্রির কার্যক্রমের প্রথম ধাপ শুরু করেছে। সেবার ১৫ লাখের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। আর গতকাল বিক্রি হয়েছে ১০ লাখের বেশি টিকিট। এত উন্মাদনা দেখে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এক বিবৃতিতে বলেন, ‘দলগুলো এখন এই বিশ্বকাপে জায়গা পেতে লড়াই করছে। ফুটবলপ্রেমীরা এই সময় ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিতে যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, তাতে ভীষণ রোমাঞ্চিত। দারুণ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বকাপটি যে সারা বিশ্বের সমর্থকদের উচ্ছ্বাসকে ছুঁয়ে ফেলছে, সেটা তো দারুণ কিছু।’

২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পেতে এক দিনে ১৫ লাখের বেশি আবেদন

আগামী বছরের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো-এই তিন দেশের ১৬ শহরে হবে বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। তাদের মধ্যে ২৮ দল বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হয়েছে। আর্জেন্টিনা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ২০২২ সালে সর্বশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৩২ দল। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আলবিসেলেস্তেরা।

