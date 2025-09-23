চোট কাটিয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় বার্সা ডিফেন্ডার

রক্ষণভাগের দুই খেলোয়াড় চোট পাওয়ায় বেশ চিন্তিতই ছিল বার্সেলোনা। এবার কিছুটা হলেও চিন্তা কমল কাতালানদের। চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন দলটির লেফট ব্যাক আলেহান্দ্রো বালদে। যদিও কবে মাঠে নামবেন এই ২১ বছর বয়সী ফুটবলার, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।
আন্তর্জাতিক বিরতিতে অনুশীলনের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান বালদে। চোট সেরে ওঠায় আজ দলীয় অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন এই স্প্যানিশ ফুটবলার। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে স্পোর্ট।
বাঁ পায়ের ফিমোরাল বাইসেপসে আঘাত পেয়েছিলেন বালদে। পেশিবহুল হওয়ায় এই চোট অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই সুস্থ হয়ে অনুশীলনে ফিরলেও তাঁর ম্যাচ খেলা নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চায় না বার্সা—এমনটাই দাবি স্পোর্টের। লা লিগায় ২৬ সেপ্টেম্বর ওবিয়েদোর বিপক্ষে মাঠে নামবে জায়ান্টরা। ২৮ সেপ্টেম্বর তাদের প্রতিপক্ষ রিয়াল সোসিয়েদাদ। লিগ ম্যাচ দুটিতে বালদের মাঠের নামার সম্ভাবনা খুবই কম।
চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামী ২ অক্টোবর ঘরের মাঠ এস্তাদিও অলিম্পিক লুইস কোম্পানিজে পিএসজিকে আতিথেয়তা দেবে বার্সা। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইউরোপ-সেরার ম্যাচ দিয়ে মাঠে প্রত্যাবর্তন হতে পারে রক্ষণভাগের এই ফুটবলারের।
বালদে ফিরলেও পাউ কুবারসিকে নিয়ে চিন্তা থেকেই গেল বার্সার। ১৯ সেপ্টেম্বর নিউক্যাসলের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে হাঁটুতে চোট পান এই সেন্টার ব্যাক। আপাতত সতর্কতার সঙ্গে অনুশীলন করছেন ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। তাঁর মাঠে ফেরা নিয়ে কিছু জানায়নি স্পেনের শীর্ষ ক্লাবটি।