১২ বছর পর থাইল্যান্ডের সামনে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

থাইল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ নারী দলের প্রীতি ম্যাচ আজ। আগের দিন অনুশীলনে ব্যস্ত বাংলাদেশ ফুটবল দল। ছবি: বাফুফে

প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্ট শুরু হতে বাকি আরও চার মাস। এই সময়টায় আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিজেদের আরও পোক্ত করার লক্ষ্য আফঈদা-ঋতুপর্ণাদের। তা পরখ করে দেখার সুযোগ মিলছে আজ থেকে।

থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশ এখন ব্যাংককে। থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টায় প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। র‍্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য থাইল্যান্ডের (৫৩) চেয়ে ৫১ ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশ (১০৪)। তবে একটি ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে পিটার বাটলারের দল। দুটি বিশ্বকাপ খেলা থাইল্যান্ড যে এবার জায়গা করে নিতে পারেনি এশিয়ান কাপে।

গত জুন-জুলাইয়ে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত বাছাইয়ের পর বাংলাদেশ মাঠে নামছে আজ। থাইল্যান্ড অবশ্য আগস্টে খেলেছে আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। সেমিফাইনালে মিয়ানমারের কাছে হেরে বিদায় নেয় তারা। অথচ সেই মিয়ানমারকে তাদের মাটিতে হারিয়ে বাংলাদেশ টিকিট কাটে এশিয়ান কাপের।

র‍্যাঙ্কিংয়ের ব্যবধানটা বড় হলেও তাই মাঠের দুই দলের মধ্যে খুব একটা বড় পার্থক্য থাকবে না। এর আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে একবারই সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশের। ২০১৩ সালে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচে বাংলাদেশ হজম করে ৯ গোল। বিপরীতে একবারও খুঁজে পায়নি প্রতিপক্ষের জাল। এক যুগ আগে-পরের বাংলাদেশের পরিবর্তন অনেকটা আকাশ-পাতালের মতো।

থাইল্যান্ডে যাওয়ার আগে চট্টগ্রামে শিষ্যদের ২১ দিন নিবিড় অনুশীলন করিয়েছেন বাটলার। যদিও পুরো দলকে তিনি হাতে পেয়েছিলেন একটি সেশনেই। থাইল্যান্ডে দুই দিন অনুশীলনের পর গতকাল গোলরক্ষক কোচ মাসুদ হাসান উজ্জ্বল বলেন, ‘থাইল্যান্ডে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো আমরা সেশন শেষ করলাম। চেষ্টা করছি আমাদের দুর্বলতা এবং প্রতিপক্ষের শক্তির দিকগুলো নিয়ে কাজ করার। কোচ যেভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন, মেয়েরা সেভাবে করার চেষ্টা করছে এবং তারা ভালো করছে। আমরা যারা কোচিং স্টাফে আছি, মেয়েদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি। টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল যে ইনফরমেশন দেওয়ার দরকার, সেটা দিচ্ছি। চেষ্টা করছি তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চটা আদায় করে নিতে।’

গোলরক্ষক রুপনা চাকমাও সেরাটা দিতেই আত্মবিশ্বসী, ‘আমি আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। অবশ্যই জয় চাই। প্রস্তুতি মোটামুটি অনেক ভালো।’

বাংলাদেশকে হারিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতিতে চোখ থাইল্যান্ডের মিডফিল্ডার পিতসামাই সর্নসাইয়ের, ‘বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ আমাদের খুবই কাজে দেবে। তারা এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে মিয়ানমারকে হারিয়েছে এবং মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। এই ম্যাচ আমাদের এসইএ গেমসের আগে নিজেদের যাচাই করার সুযোগ দেবে। যেহেতু ফিফা উইন্ডোর ম্যাচ, তাই র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রভাব পড়বে। আমরা আমাদের সেরাটা দেব।’

