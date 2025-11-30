আত্মীয় হারানোর শোক কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের ফুটবলার

আত্মীয় হারানোর ২৪ ঘণ্টাও পেরোননি। এরই মধ্যে মাঠে নামতে হয়েছে দানিলোকে। পেশাগত জীবনে শোক কাটানোর অত সুযোগ কি আর পাওয়া যায়! ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার এমন শোকাবহ অবস্থাতে খেলতে নেমে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন।
পেরুর মনুমেন্তাল ইউ স্টেডিয়ামে গত রাতে কোপা লিবার্তোদোরেস ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে পালমেইরাস-ফ্ল্যামেঙ্গো। ৬৭ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন ফ্ল্যামেঙ্গো সেন্টারব্যাক দানিলো। তাঁর গোলেই পালমেইরাসের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো। শোকাবহ অবস্থায় খেলতে নামা দানিলো কোপা লিবার্তোদোরেস ফাইনালের জয় তাঁর পরিবারকেই উৎসর্গ করেছেন। ম্যাচ শেষে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার বলেন, ‘এই জয়টা বিশেষ। আমার এক আত্মীয় গতকাল মারা গেছেন। বাবাকে পেরুতে ফিরতে হয়েছে। এই জয়টা আমার পরিবারের সদস্যদের উৎসর্গ করতে চাচ্ছি।’
রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে দুইবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন দানিলো। গত রাতে কোপা লিবার্তোদোরেসের শিরোপা জিতে বিরল এক রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন তিনি। প্রথম ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ, কোপা লিবার্তোদোরেস দুটি শিরোপা জিতেছেন ব্রাজিলের এই ফুটবলার। পালমেইরাসকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পর দানিলো বলেন, ‘সব সময়ই নিজেকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতাম। কিন্তু কখনোই ভাবিনি এমন বড় ধরনের ফাইনালে খেলব। দলের জন্য নিজেদের ত্যাগ যেন আমরা সবাই মনে রাখি, সেটা বলেছি।’
কোপা লিবার্তোদোরেসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনার ইন্দিপেন্দিয়েন্তে। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা ক্লাবটিও আর্জেন্টিনার। বোকা জুনিয়র্স ছয়বার জিতেছে কোপা লিবার্তোদোরেসের শিরোপা। উরুগুয়ের পেনারোল এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাঁচবার। তবে প্রথম ব্রাজিলিয়ান হিসেবে সর্বোচ্চ চারবার কোপা লিবার্তাদোরেসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো। তাদের সমান চারবার করে এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনার দুই ক্লাব এস্তুদিয়ান্তেস ও রিভার প্লেট।
দানিলো এবার প্রথমবারের মতো জিতলেন কোপা লিবার্তোদোরেসের শিরোপা। ক্যাম্পেওনাতো কারিওকা, সুপারকোপা ডু ব্রাজিল—এই দুটি শিরোপাও ফ্ল্যামেঙ্গোর জার্সিতে জিতেছেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার। এর আগে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটি, জুভেন্টাসের মতো বিখ্যাত ক্লাবগুলোতে খেলেছেন তিনি। সেই ক্লাবগুলোর হয়েও মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছেন দানিলো।